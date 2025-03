Pol Muskove rakete se je znova razletelo

Osmi testni polet Spacexove rakete starship je bil precej podoben sedmemu. Dobrih 120 metrov visoka raketa je z vzletišča Starbase v južnem Teksasu poletela ob 0.30 po srednjeevropskem času (17.30 po lokalnem).

Ogromna raketa je poskrbela za spektakularen vzlet, sedem minut kasneje pa za še prav tako impresiven povratek. Nosilna stopnja super heavy se je z jasnim zvočnim signalom vrnila v Starbase, upočasnila in se ujela v mehanične roke izstrelitvenega stolpa. To je bil tretji uspešni ujem rakete.

Zgornja stopnja ship, visoka 52 metrov, pa je nadaljevala svojo pot: začrtano je bilo, da bo naredila skoraj pol kroga okoli Zemlje in v podorbito namestila makete novih starlinkov, da bi tako preverili delovanje sistemov za nameščanje satelitov v orbito. Po dobri uri bi morala raketa nadzorovano pasti v Indijski ocean.

Super heavy ob povratku FOTO: Joe Skipper/Reuters

A na ekranu se je nato pokazalo, da gori le en motor, ship pa se je, kot je bilo razvidno v prenosu dogajanja s kamer, nameščenih na raketi, začel nekontrolirano vrteti. Kmalu zatem je stopnja eksplodirala. »Med vzpenjanjem se je zgodila hitra nenačrtovana razstavitev plovila in izgubili smo stik. Naša ekipa se je takoj začela usklajevati z varnostnimi uradniki, da bi izvedla predvidene odzive v nepredvidljivih razmerah,« je podjetje zapisalo na omrežju X.

FOTO: Joe Skipper/Reuters

Po eksploziji so nato z neba deževali ostanki rakete in prebivalci Bahamov so imeli zanimiv ognjemet.

Ostanki rakete nad Bahami FOTO: X @GeneDoctorB/Reuters

Tako se je ponovila zgodba sedmega poleta, ki je bil začrtan enako kot današnji. Tudi 16. januarja jim je uspelo ujeti super heavy, ship pa so izgubili na podobni točki poleta. V sedmem poletu se je anomalija shipa zgodila zaradi močnejšega odziva med letom kot med testiranjem, kar je povzročilo večjo obremenitev strojne opreme v pogonskem sistemu. To je povzročilo uhajanje pogonskega goriva, kar je sprožilo požar. V podjetju so nato strojno opremo rakete posodobili, da bi se izognili tem težavam, ampak očitno niso bili uspešni.

Razpad rakete so videli tudi na Mednarodni vesoljski postaji: