Japonski Slim se je prekucnil na nos

Japonski Slim, ki je prejšnji teden srečno in mehko pristal na površju Lune, je nekoliko bolj prevrnjen, kot bi si pri tamkajšnji vesoljski agenciji želeli.

Pri Jaxi so pristajalnik opremili z napredno inovativno tehnologijo, ki omogoča izjemno natančen pristanek – to je, da cilja ne zgreši za več kot nekaj deset metrov, poleg tega so predvideli pristanek na pobočju kraterja Shioli, in ne na kar se da ravnem delu.

V načrtu je bilo, da se s sprednjo nogo pristajalnik dotakne površja, nato pa se nadzorovano prekotali na vse štiri noge. A kot so potrdile prve fotografije s površja, se je Slim prevalil nekoliko preveč. Fotografije so pojasnile marsikaj. Namreč, kmalu po uspešnem pristanku in vzpostavitvi signala je bilo jasno, da Slim ne more nabirati energije prek solarnih panelov. Ti so obrnjeni stran od sonca, zdaj upajo, da ko bo mineval 14-dnevni lunarni dan in bo sonce potovalo po obzorju, ko bodo žarki vendarle osvetlili panele in bodo pristajalnik obudili. Slima so ugasnili tri ure po pristanku.

Daiči Hirano, Hitoši Kuninaka, Šiničiro Sakai in Masacugu Ocuki iz Jaxe so predstavili prve rezultate odprave, potem ko je Slim pristal na Luni. FOTO: Kim Kyung-Hoon/Reuters

»Napaka v glavnem motorju je vplivala na višino tik pred pristankom,« so pojasnili pri Jaxi.

Slim je s seboj na Luno pripeljal še dva robotka in ju tudi izpustil na plan. Sora-Q je na površje iz Slima izskočila tik pred pristankom prejšnji petek. Ta mali robot je posnel priloženo fotografijo. Nato jo je poslal svojemu kolegu vozilcu Lev-1, ki je opremljen z radijsko anteno in lahko neodvisno od Slima komunicira z Zemljo.

Sora-Q FOTO: Jaxa/Takara Tomy/Sony Group Corporation/Univerza Doshisha/AFP

Slim je tudi posnel nekaj fotografij.