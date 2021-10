Pridih svežega zraka za srednjenapetostna omrežja

V stikalni napravi kar kilogram SF6

SF6 je eden od šestih toplogrednih plinov, proti katerim sta usmerjena Kjotski sporazum in Evropska direktiva 2003/87 (trgovanje z emisijskimi enotami toplogrednih plinov). Tipično ločilno stikalo, ki je del stikalne naprave, vsebuje v povprečju kilogram SF6. Če bi ta kilogram po naključju spustili v ozračje, bi to imelo enak potencialni vpliv na okolje kot 200.000 km vožnje z avtomobilom.





Korak naprej za srednjenapetostno distribucijo

Povečana operativna trajnost

Enostaven prehod na SM AirSeT

Ta združuje uveljavljene stikalne naprave Schneider Electrica in inovativno tehnologijo brez toplogrednega plina SF6.SF6 (žveplov heksafluorid), ki se je desetletja uporabljal v srednjenapetostnih stikalnih napravah, je nevaren toplogredni plin. Čas je, da prenehamo uporabljati SF6 in se preklopimo na najbolj trajnostni plin: čisti zrak. Poleg tega, da ponuja višjo raven varnosti, se z njim izognemo tveganjem, povezanimi s spremembami predpisov, potrebi po recikliranju in stroškom.Stikalno napravo SM AirSet poganjata zrak in digitalna tehnologija, uporablja pa že znano tehnologijo zraka in vakuuma ter ohranja svojo prvotno funkcionalnost in povezljivost. Tako strokovnjakom, ki želijo ponuditi najnovejšo tehnologijo, in končnim uporabnikom, ki želijo izpolniti svoje okoljske cilje, ni treba sklepati kompromisov. Linija SM AirSeT je linija modularnih zračno izoliranih stikalnih naprav, ki ne uporabljajo plina SF6, namenjena pa je za uporabo v sekundarni srednjenapetostni distribuciji in inštalacijah komercialnih in industrijskih zgradb ter komunalnih storitev. Montaža je enostavna, imajo znan odtis, povezljivost in način delovanja, uporabnikom pa zagotavljajo večjo varnost, trajnost in učinkovitost.Strokovnjaki iz industrije so s številnimi nagradami izkazali priznanje SM AirSeT in drugim projektom, ki ne uporabljajo SF6, to je z nagrado IF za dizajn, nagrado za industrijsko energetsko učinkovitost EnerTic, ICEF (Innovation for Cool Earth Forum) pa je napravo uvrstil med najboljših 10 inovacij.Schneider Electric je omogočil prehod s SF6 s kombinacijo zračne izolacije in prekinitve električnega obloka z vakuumsko tehnologijo. Ta inovativna kombinacija v tehnologiji Shunt Vacuum Interrupt (SVI) se uporablja za prekinitev tokokroga električne energije, ne da bi pri tem nastali alternativni plini ali strupeni stranski proizvodi. Inženirji, izvajalci in izdelovalci transformatorskih postaj tako lahko skupcem ponudijo najnovejšo inovativno zeleno tehnologijo, ki bo upravljavcem in operaterjem omrežij omogočila doseganje novih ravni trajnosti.Stikalna naprava je ohranila že znano stikalo s tremi položaji: sklenjeno, razklenjeno in ozemljeno. Za končnega uporabnika to pomeni nespremenjeno delovanje, kar zmanjšuje tveganja pri uvajanju nove tehnologije, pomaga pri povečanju varnosti in izogibanju tveganjem, povezanim s prihodnjimi regulativnimi spremembami, potrebi po recikliranju in znižuje stroške.Poleg tega je v vsak SM AirSeT vgrajen mehanizem naslednje generacije CompoDrive. Možnost izbire motorizacije plug & play olajša nadgradnjo, kar pa bistveno skrajša implementacijo in izpad električne energije med namestitvijo.Naročnik oglasne vsebine je Schneider Electric