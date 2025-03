Priznanja trem obetavnim mladim raziskovalkam

L'Oréal Adria in Slovenska nacionalna komisija za Unesco sta trem perspektivnim mladim raziskovalkam podelila priznanja nacionalnega programa L’Oréal-Unesco Za ženske v znanosti. S 5000 evri sta podprla znanstveno odličnost raziskovalke na področju molekularne biologije Tajde Klobučar, raziskovalke na področju biomedicine Sare Orehek in kognitivne nevroznanstvenice Mance Peskar.

Tajda Klobučar je raziskovalka na področju molekularne biologije, ki se posveča celici, še posebej prepletu RNK in proteinov, ki vplivajo na izražanje genov v razvoju celic. To razumevanje vodi h ključnim mehanizmom, ki usmerjajo normalen razvoj zarodka in pomaga pri odkrivanju novih tarč za zdravljenje bolezni na nivoju RNK.

Sara Orehek pa se ukvarja z imunoterapijo raka. Pri svojem delu združuje znanja imunologije in orodja sintezne biologije za razvoj inovativnih terapevtskih pristopov, usmerjenih v zdravljenje rakavih obolenj in izboljšanje protitumorske imunosti.

Manca Peskar, kognitivna nevroznanstvenica, preučuje bolnike s parkinsonovo boleznijo, drugo najpogostejšo nevrodegenerativno motnjo. Njene raziskave v naravnejših pogojih, med gibanjem, vodijo k razvoju naprednejših terapevtskih pristopov za podaljšanje avtonomije in preprečevanje poškodb pri osebah s parkinsonovo boleznijo, so navedli v sporočilu za javnost.

Nacionalni program L’Oréal-Unesco Za ženske v znanosti v Sloveniji od leta 2006 spodbuja mlade znanstvenice, ki svoje raziskovalno delo opravljajo na področju biologije, medicine, farmacije, biokemije in fizike. Do zdaj je nagradilo že 55 raziskovalk. Za priznanje v višini 5000 evrov se je letos potegovalo kar 37 raziskovalk.

Razlike med spoloma v znanosti

Podatki zadnjega poročila Razlika med spoloma v znanosti: stanje in trendi, ki ga je Unesco objavil lani in temelji na podatkih, zbranih v 147 državah vse od leta 1996, razkrivajo, da je bilo v letu 2021 v Sloveniji le 34,4 odstotka raziskovalk, medtem ko v jih je bilo v osrednji Aziji kar 49,6 odstotka.

Leta 2021 je delež žensk med raziskovalci na svetovni ravni znašal 31,7 odstotka, kar je 1,7 odstotka več kot v letu 2017. Poročilo tudi navaja, da se je v letu 2021 s 34,4 odstotka raziskovalk Slovenija uvrščala nad svetovno povprečje in obenem pod povprečje v Srednji in Vzhodni Evropi.

»S partnerji nacionalnega programa L’Oréal-Unesco Za ženske v znanosti, z ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in inovacije ter organizacijo Unesco bolj kot kadarkoli spodbujamo ženske v znanosti, da še naprej premikajo meje znanja, pospešujejo znanstveni napredek in povečajo svoj vpliv,« je v uvodnem nagovoru poudarila Irena Šarić Dombaj, direktorica korporativnih komunikacij L'Oréal Adria - Balkan.

Izbranim trem znanstvenicam je diplome podelil minister za visoko šolstvo, znanost in inovacije Igor Papič ter pri tem poudaril: »Znanje je osnova za razvoj družbe. V Sloveniji imamo dobre univerze, dobre fakultete, dobre raziskovalne inštitute in dobre raziskovalke. Če bomo znali to izkoristiti, bomo na dobri poti.«

»Naravoslovne znanosti imajo ključno vlogo pri reševanju najpomembnejših izzivov prihodnosti in prispevajo k izboljšanju sveta. Zato ni dovolj, da spodbujamo mlade ženske k vstopu v znanstvene vode; treba jih je opolnomočiti kot voditeljice in inovatorke, saj njihov vpliv na znanstveno odločanje – tako po vsebinski kot finančni plati – še vedno ostaja premajhen. Pomembno je tudi, da ženske same gradijo mreže podpore, sodelovanja in mentorstva, saj lahko le tako okrepimo njihov položaj v znanstvenem svetu,« je v svojem govoru poudarila prof. dr. Irena Mlinarič Raščan, predsednica Slovenske nacionalne komisije za Unesco.

Novoizvoljena predsednica Nacionalnega odbora za program L’Oréal-Unesco Za ženske v znanosti, izr. prof. dr. Špela Zupančič pa se je v govoru dotaknila izkušnje, ki jo je kot prejemnica priznanja imela sama: »Raziskovalna pot ni sestavljena le iz prelomnih odkritij. Spominjam se tudi trenutkov frustracije, ko sem dneve strmela v prazno stran, dokler nekega večera besede niso preprosto stekle – in sem potem pisala do zgodnjih jutranjih ur. Spominjam se občutka, ko sem obtičala v slepi ulici, brez rešitve na vidiku. Doktorat je pestro in intenzivno obdobje – polno vzponov, padcev in neprecenljivih lekcij. Hvaležna sem svoji mentorici, sodelavcem in bližnjim, ki so mi s svojo podporo in usmeritvami pomagali prehoditi to pot.«