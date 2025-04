Prva posadka v polarni orbiti

Okoli Zemlje v polarni orbiti, torej v tirnici, ki jo vodi nad severnim in južnim polom, kroži prva posadka. Njen razgled iz Spacexovega plovila crew dragon Resilience na poledeneli del planeta je vsekakor lep – z opomnikom, da se led na polih zaradi podnebnih sprememb pospešeno tali.

Odprava Fram2, v kateri sodelujejo štirje neprofesionalni astronavti, se je začela v ponedeljek z izstrelitvijo s Floride. Posadki poveljuje Chun Wang z Malte, ki je financiral misijo. Na krovu so še norveška režiserka Jannicke Mikkelsen, doktorska študentka Rabea Rogge iz Nemčije in zdravnik iz Avstralije Eric Phillips. Wang je bil rojen na Kitajskem, od leta 2023 je državljan Malte, obogatel pa je s kriptovalutami. Leta 2013 je soustanovil podjetje za rudarjenje bitcoinov f2poool. Je velik popotnik in že načrtuje, da bo v prihodnosti s starshipom odpotoval tudi proti Marsu.

Glede vesoljskih sopotnikov si je želel, da bo na krovu Norvežan, saj je bil Fram norveška ladja. Ladja iz začetka 20. stoletja je bila znana po raziskovanju arktičnih in antarktičnih območij. »Z Jannicke sva bila soseda, ko sem bil na Svalbardu, in glede na njene izkušnje pri dokumentarnem filmu One More Orbit je verjetno najprimernejša za to misijo,« je dejal Wang. Tudi druga dva člana je Wang spoznal med smučarsko odpravo na Svalbardu aprila 2023. »Eric je bil na severnem in južnem tečaju morda 30-krat, Rabea pa je delala pri projektu izdelave manjših satelitov,« je dejal Wang. Rabea sicer dela doktorat o avtonomnih plovilih v polarnih vodah.

»Zanimivo je, da so bili astronavti, najbliže poletu v pravi polarni orbiti (z naklonom 90 stopinj), prvotni sovjetski kozmonavti odprav Vostok in Voshod (vključno z Jurijem Gagarinom) v zgodnjih šestdesetih letih prejšnjega stoletja. A poleteli so le do približno 65 stopinj. Raketoplan je leta 1990 opravil en sam polet do 62 stopinj. Zdaj je Fram2 v duhu raziskovanja naredil še en pogumen korak za človeštvo,« je na portalu x zapisal Jon Edwards iz podjetja Spacex.

Dragon Resilience bo ob koncu odprave pristal v Tihem oceanu. Doslej so vsi dragoni pristali ob obali Floride, zdaj pa se Spacex preusmerja na zahod ZDA. In sicer zato, da bi zmanjšali možnosti, da bi vesoljski odpadki preživeli vrnitev v atmosfero in povzročili škodo ali poškodbe na tleh. V preteklih odpravah se je namreč večkrat pripetilo, da je tudi servisni del dragona, ki odpade pred vstopom kapsule v ozračje, hitro potegnilo v ozračje, kjer pa ni v celoti zgorel.