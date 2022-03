Prvi kitajski rentgenski satelit

Visokoenergijski rentgenski teleskop (Hard X-ray Modulation Telescope ali Insight HXMT, kakor so ga preimenovali po izstrelitvi) so Kitajci namenili za opazovanje izbruhov rentgenskih in gama žarkov, ki se pojavljajo v dogodkih, povezanih s črnimi luknjami in nevtronskimi zvezdami, ter v aktivnih galaktičnih jedrih.

Izstrelitev: 15. junija 2017 Velikost: 2 x 2 x 2,8 m Masa: 2800 kg Višina orbite: okoli 550 km

Kitajsko ministrstvo za znanost, njihova akademija za znanost in univerza Tsinghua v Pekingu so se projekta lotili leta 2000, pomagala jim je tudi Velika Britanija, ki je za satelit sestavila instrumente za rentgenske žarke srednjih in nizkih energij, izstrelitev pa se je zgodila 17 let kasneje. Ker se je projekt vztrajno dražil, je nekaj časa celo grozilo, da ga bodo še pred poletom v orbito predčasno sklenili.