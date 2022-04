Ptičji eksperiment

V nadaljevanju preberite:

Elon Musk je zatrdil, da ga v twitterjevski podvig ni vodila želja po zaslužku, kar mu zlahka verjamemo. Modri ptiček res nikdar ni veljal za kuro, ki nese zlata jajca, vsaj ne v primerjavi z drugimi modernimi spletnimi servisi, kot sta youtube ali facebook.

Milijarder pravi, da želi Twitter prevzeti zaradi obrambe svobode govora in pri tem naj bi bila na kocki nič manj kot prihodnost civilizacije. Meni namreč, da so zaupanja vredni in vključujoči prostori za javno izmenjavo mnenj bistveni za zdravje demokracije, twitter kot omrežje pa se tu zadnje čase ne odlikuje, ker da preveč komunikacije cenzurira. Kaj natančno ima pri tem v mislih, ni pojasnil, zato ne vemo, ali sem šteje na primer trenutno blokado ruskih državnih medijev ali nemara dejstvo, da je družba čivkanje prepovedala nekdanjemu ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu. Musk je namesto tega ponovil nekaj že precej obrabljenih floskul, kot so popolno odprtje twitterjevih algoritmov za prikaz objav, pa začasne omejitve objavljanja namesto trajnih prepovedi ter uvedba funkcije za urejanje objav.