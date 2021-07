Računalnik je postal specialist za orodja

V nadaljevanju preberite:

Strojno učenje se danes uporab­lja v večini znanstvenih disciplin od fizike, biologije in medicine do ekonomije in jezikoslovja, nepogrešljivo pa je tudi pri načrtovanju sodobnih proizvodnih procesov, pravi dr. Bogdan Filipič, vodja Skupine za računsko inteligenco v Odseku za inteligentne sisteme na Institutu Jožef Stefan v Ljubljani, kjer so skupaj z Odsekom za računalniške sisteme za podjetje Plamtex int razvili inovativno programsko rešitev, ki avtomatizira napovedovanje časov operacij pri izdelavi novih orodij.



Plamtex int je mednarodno uveljavljen proizvajalec termoplastičnih elementov za avtomobilsko industrijo s sedežem in proizvodnimi prostori v Poslovni coni Komenda. Za prestižne avtomobilske znamke, kot so Mercedes, BMW, Porsche, Audi in Lamborghini, izdelujejo tehnološko zahtevne plastične dele za prednje in zadnje luči ter posamezne sestavne dele za vgrad­njo v motorni prostor avtomobila. Orodja za njihovo proizvodnjo izdelujejo v lastni orodjarni. »Pri načrtovanju novih orodij, ki so večinoma izjemno zapletena, saj vsebujejo več kot sto sestavnih delov, smo se soočili z izzivom, kako čim bolj točno napovedati čas njihove izdelave,« je povedal direktor Matjaž Zupančič, ki je pred dvema desetletjema skupaj z bratom Mišelom ustanovil podjetje Plamtex int.