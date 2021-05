Rastline so odlične terapevtke za čas pandemije

V nadaljevanju preberite:

Še vedno aktualna epidemija je v minulem letu za dolge mesece zaprla tako rekoč vse javne ustanove, Botanični vrt Univerze v Ljubljani pa je skoraj ves čas sprejemal obiskovalce. Ne naročenih skupin, ki jih praktično ni bilo, temveč obiske družin in posameznikov. Teh je bilo, kot sta nam povedala direktor dr. Jože Bavcon in njegova sodelavka, raziskovalka dr. Blanka Ravnjak, bistveno več kot sicer.



Prihajali so v košček raja sredi prestolnice, ki je mnogim nadomestil onemogočena potovanja, predvsem pa so bili željni lepe narave in zdravilne rastlinske terapije. O kateri tudi raziskovalci iz vrst botanikov marsičesa še ne vedo, bodo pa mogoče prav izkušnje iz obdobja koronavirusa pomagale pri razkrivanju vsega, kar zmorejo zeleni organizmi.