Raziskovanje je tudi zabavno

Na znanosti temelji napredek človeštva. Delo je zahtevno, tudi polno neuspehov, a na drugi strani številni raziskovalke in raziskovalci poudarjajo, da je njihovo delo še kako zabavno in navdihujoče. Jutri ga bodo predstavili na mestnih trgih, vrata na široko odpirajo številni slovenski inštituti, saj bo tekla že tradicionalna Evropska noč raziskovalcev. Ves dan, od 10. do 22. ure, bodo potekale predstavitve, delavnice, eksperimenti, dogajanje pa bodo popestrili še z razstavami, filmi in koncerti.

Gre za vseevropsko pobudo, ki sočasno poteka v več kot 300 mestih po vsej Evropi. Pri nas dogodke pripravljata dva konzorcija. Projekt Noč ima svojo moč! koordinira Ustanova Hiša eksperimentov v sodelovanju s Institutom Jožef Stefan, Kemijskim inštitutom, Tehniškim muzejem Slovenije, Geološkim zavodom Slovenije ter Botaničnim vrtom Univerze v Ljubljani (UL). Projekt Humanistika, to si ti!, letos s sloganom Človek, žival, koordinira Filozofska fakulteta UL, vanj pa je vključenih še deset fakultet in dve akademiji ljubljanske univerze, Inštitut za novejšo zgodovino, Pedagoški inštitut in drugi.

Obema projektoma je skupno, da čim širši krog ljudi spozna raziskovalce in njihovo delo. »To je dogodek raziskovalcev za raziskovalce, saj smo pravzaprav vsi raziskovalci. Ko na primer kuhate, ko se lotite novega konjička, ko nekaj delate, naredite napako in se na njej naučite, to je na neki način raziskovanje. Delo znanstvenikov je enako. V okviru tega projekta imate zdaj možnost neposrednega srečanja s poklicnimi raziskovalci, ki delajo čudovite stvari. Spoznajte jih, iz prve roke izvedite, kako delajo. Hkrati je to dogodek, ko lahko eksperimentirate, lahko se udeležite znanstvenega šova, dogajanje bo potekalo po več kot 20 krajih po Sloveniji in tudi zunaj naših meja, številni inštituti pripravljajo svoje dogodke,« je poudaril Miha Kos, direktor Ustanove Hiša eksperimentov. Spomnil je še, da je znanost osnova za tako rekoč vsa področja našega življenja, na petkovih dogodkih pa obiskovalci lahko iz prve roke izvedo, kako deluje.

Darinka-Ika Bartol s Filozofske fakultete je dodala: »Noč raziskovalcev je družaben dogodek, zabaven, poučen, ki lahko javnosti pokaže, da je raziskovanje tudi veselo. Delo raziskovalcev in njihova odkritja pa so gonilo človeškega razvoja in navsezadnje tudi vlivajo upanje za svetlo prihodnost. Z dogodkom želimo nagovoriti predvsem mlade, ki se še odločajo o svojem poklicu, in jih navdušiti za raziskovalno kariero.«

V projektu Humanistika, to si ti! so letos izpostavili odnos med človekom in živalmi. »Ob prijavi na razpis razmišljamo o aktualnih temah, da bodo rdeča nit, s katero predstavimo znanost. V različnih predavanjih in dogodkih smo ugotavljali in pokazali, da ljudje lahko obstojimo le ob sobivanju z živalmi in širše z naravo. V novem projektu za prihodnji dve leti, ki smo ga prijavili na evropski razpis, pa se bomo osredotočali na umetno inteligenco,« je razložila in dodala, da se javnost »vse bolj zaveda pomembnosti znanosti in da je tudi zanimanje za znanost vse večje, saj takšni dogodki pritegnejo vse večje število ljudi. Hkrati se tudi čedalje več raziskovalcev zaveda, da morajo v javnost, da je komunikacija znanosti še kako pomembna za ohranjanje zaupanja.«

Živahno znanstveno dogajanje bo jutri na Prešernovem trgu in na Stritarjevi ulici, kjer bodo izvajali najrazličnejše poskuse, na Kemijskem inštitutu bodo med drugim predstavili laboratorije, kjer raziskujejo genske terapije, na Inštitutu Jožef Stefan bodo pripravili več delavnic, npr. kako videti osnovne delce. Pestro dogajanje bo tudi na Mestnem trgu, kjer bodo raziskovalci na stojnicah Znanstvenega bazarja predstavljali najnovejše ugotovitve o človeških ribicah pa kako iz obrazne mimike prepoznati bolečino pri živalih ipd. Podrobnejši program je na spletnih straneh: www.nocmoc.eu in humanistika.si.