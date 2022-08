RHESSI, oboževalec nemirnega Sonca

Ramatyjev visokoenergijski solarni spektroskopski satelit ali krajše Rhessi (najprej Hessi) je bil Nasin satelit za opazovanje sončevih bliščev. Šlo je za šesto odpravo v programu majhnih raziskovalcev Smex. Satelit je našo zvezdo opazoval skozi celoten 11-letni sončev cikel in zaznal več kot 120.000 rentgenskih dogodkov in 42 dogodkov z žarki gama nad 300 keV.

Satelit so leta 2002 preimenovali po dr. Reuvenu Ramatyju (1937–2001), pionirju na področju solarne fizike in rentgenske astronomije. Bil je eden ključnih oseb pri Nasi, da so oblikovali to odpravo.

Spektrometer satelita je vseboval germanijeve detektorje, ki so jih ohlajali na okoli –198 stopinj Celzija. Pričakovali so, da so detektorji zaradi radiacije z leti delovanja izgubljali na moči. Glavne naloge satelita so bile povezane s sončevimi blišči, ko se s Sonca sprosti večja količina energije in delcev.

Plini so takrat segreti na 10 do 20 milijonov Kelvinov (od 9,99 do 19,99 milijona stopinj Celzija) in so vidni v rentgenski svetlobi, nabiti delci pa so vidni tudi v spektru gama. Z zbranimi podatki so želeli razumeti, kako se blišči sprožijo s sonca in kako delci pridobijo pospešek. Vsekakor je nalogo opravil z obliko, saj so bili podatki podlaga za več kot 2000 znanstvenih člankov.

Bil je tudi prvi satelit, ki je posnel gama žarke, izvirajoče iz blišča. Po 16 uspešnih letih pa so se pojavile velike komunikacijske težave in detektorjev niso mogli ponovno zagnati. Zadnjič je rentgenska opazovanja opravil aprila, podatke je nazadnje poslal julija, 16. avgusta 2018 pa so ga dokončno ugasnili.