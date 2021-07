Rojstvo kriptokmetovalcev

V nadaljevanju preberite:

Za sestavljavce lastnih PC-računalnikov je letošnje poletje eno bolj žalostnih v zgodovini. Čeprav smo videli lansiranje navdušujoče generacije centralnih procesorjev in grafičnih kartic, je velika večina modelov na trgu bodisi nedosegljivih bodisi imajo tako grozljivo navite cene, da se nadobudni kupec ob pogledu na cenike lahko samo razjoče. Grafične kartice z nazivno ceno štiristotih evrov je še vedno skoraj nemogoče dobiti pod tisočakom.



V drugi polovici junija se je trend rasti cen naposled začel obračati, predvsem zaradi kitajskega izgona kriptorudarjev in posledičnega padca privlačnosti kriptovalut. Toda analitiki so si edini, da letos normalnih cen računalniških komponent še ne bomo videli in se bo položaj verjetno normaliziral šele sredi prihodnjega leta.

Videti je, da se bo do takrat ponekod še celo zaostroval, kajti napoveduje se novo pomanjkanje: tokrat na področju shramb podatkov, se pravi klasičnih trdih diskov (HDD) in polprevodniških pogonov SSD. In znova so posredi kriptovalute. Toda tokrat ne bitcoin ali ether, temveč rosno novi chia coin, ki so ga uradno lansirali šele letošnjega maja.



Še nasvet: Kdor kupuje prenosni računalnik, naj to stori čim prej, ker gredo cene že navzgor!