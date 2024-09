Roman Jerala prejel že drugi projekt ERC

Prof. dr. Roman Jerala, vodja Odseka za sintezno biologijo in imunologijo na Kemijskem inštitutu je pridobil nov projekt Evropskega raziskovalnega sveta (ERC) za uveljavljene raziskovalce. Gre za projekt z naslovom »PROFI – Uravnavanje delovanja proteinov prek vstavkov za odziv na biološke, kemične in fizikalne signale« s področja ved o življenju. Zanj je to že drugi tovrstni raziskovalni projekt ERC, oba je pridobil z gostiteljsko ustanovo Kemijskim inštitutom.

Tudi novi raziskovalni projekt ERC je prijavil na panel za Biotehnologijo in Biosistemsko inženirstvo in bil izbran v ostri mednarodni konkurenci. S tem je dr. Roman Jerala postal tretji nosilec dveh raziskovalnih projektov ERC v Sloveniji. Preostala dva dvojna dobitnika sta še dr. Tomaž Prosen s FMF UL in dr. Dragan Mihailović z IJS. »Tako Slovenija nadaljuje uspešno pot pri prijavah na ERC razpise v okviru Obzorja Evropa, še posebej pa nas veseli, da so nekateri izjemni nosilci raziskovalnih projektov ERC po njihovem zaključku uspešni tudi z naslednjo prijavo na razpise ERC,« so sporočili z ministrstva za znanost.

Projekti Evropskega raziskovalnega sveta za uveljavljene raziskovalce veljajo za najbolj ugledne tako v Evropi kot tudi v svetu in prinašajo financiranje v višini 2,5 milijona evrov za obdobje petih let. Dr. Roman Jerala je sicer v povezavi s prvim, že zaključenim raziskovalnim projektom ERC, pridobil in izvedel tudi projekt ERC-PoC za potrditev koncepta za razvoj inovativnega potenciala raziskovalnih rezultatov. Za Kemijski inštitut, ki bo gostil novi ERC projekt dr. Jerale, pa je to skupno že šesti raziskovalni ERC projekt.

»V tem projektu prof. Jerala načrtuje pripravo novih načinov uravnavanja delovanja proteinov, s katerim jih bo naredil odzivne na prisotnost drugih proteinov, zapis ribonukleinskih kislin pa tudi na mehansko silo. V projektu bo uporabil načrtovanje proteinov na osnovi umetne inteligence ter modularne principe, ki so jih razvili s sodelavci. Proteini igrajo ključno vlogo v večini bioloških procesov in z novim načinom njihovega uravnavanja namerava prof. Jerala pripraviti proteine, ki bodo zanimivi za terapevtsko uporabo, kot je imunoterapija raka,« so pojasnili na Kemijskem inštitutu.

Odsek, ki ga na Kemijskem inštitutu vodi prof. Jerala, je v svetu uveljavljen na področju sintezne biologije s številnimi dosežki kot so modularne načrtovane proteinske strukture, čemur je bil namenjen njegov prvi ERC projekt za uveljavljene raziskovalce, ki se je zaključil pred nekaj dnevi. V zadnjem času v raziskovalni skupini, ki jo vodi prof. Jerala, dajejo večji poudarek na translaciji dosežkov za zdravljenje redkih bolezni ter imunoterapijo raka, čemur sta namenjena projekt ERC za potrditev koncepta in nadaljevanje inovacij, ter Center za tehnologije genske in celične terapije, ki se ustanavlja prav tako s pomočjo EU sredstev, so še dodali.

Pretekli teden je ERC projekt za raziskovalce na začetku kariere pridobila tudi dr. Tina Lebar, nekdanja in bodoča članica odseka, ki ga vodi prof. Jerala.