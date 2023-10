Satelit, svetlejši od zvezd

Čeprav je vlakce svetlečih se pik, ki potujejo čez nebo, mikavno videti na lastne oči, postanejo precej manj zanimive, če se kot proge pojavijo na astronomskih posnetkih. Astronomi že dlje časa opozarjajo, da jim velike konstelacije satelitov, ki v zadnjem obdobju rastejo kakor gobe po dežju, kvarijo pogled na oddaljena nebesna telesa, toda velikih podjetij to ne ustavi.

Nedavno so v raziskavi, objavljeni v reviji Nature, astronomi poročali, da je eden najsvetlejših objektov na nebu postal satelit Blue Walker 3, ki je na trenutke svetlejši od 99 odstotkov vidnih zvezd. »Če bi bil zvezda, bi bil eden od desetih najsvetlejših na nebu,« so zapisali v študiji. Se pa navidezna svetlost satelita spreminja, ker se obrača. Tako so v več mesecih opazovanj zaznali, da mu svetlost pade na magnitudo 6, kar je komajda vidno našim očem, lahko pa magnituda naraste na 0,4. Na lestvici najsvetlejših naravnih teles na nebu je seveda najsvetlejše Sonce, ki ima navidezno magnitudo –26,7, sledi mu Luna (polna luna ima navidezno magnitudo –12,6), nato planeta Venera (–4,1) in Jupiter (–2,2), na lestvici do deset so še zvezde Sirij (–1,5), Kanop (–0,7), Arktur (–0,05), Vega (0,03) in Kapela (0,08). V študiji so zbirali podatke tako poklicnih kot ljubiteljskih astronomov na različnih koncih sveta, v ZDA, Maroku, Čilu, na Novi Zelandiji, v Mehiki in na Nizozemskem. Tako so lahko zaznali spreminjanje navidezne magnitude Blue Walkerja 3. Večina drugih satelitov v motečih konstelacijah ima navidezno magnitudo med 4 in 6.

Takole je na astronomskem posnetku videti sled satelita BlueWalker 3. Posnetek je nastal v Tucsonu v Arizoni 20. novembra lani. FOTO: A. Block/IAU CPS

Blue Walker 3 je satelit teksaškega podjetja AST Space Mobile, izstrelili so ga lanskega septembra in je največji komunikacijski komercialni satelit v nizkozemeljski orbiti (okoli 500 kilometrov), saj ima njegova antena površino kar 64 kvadratnih metrov. In ta površina je kot zrcalo, ki proti tlom odbija svetlobo. Je prototip, s katerim preverjajo, kako bi iz orbite delovalo omrežje 5G. Septembra so prek satelita vzpostavili prvi klic v tem omrežju. Povezali so klicatelja na havajskem otoku Maui, kjer sicer ni telefonskega signala, in v Madridu. AST Space Mobile je signal dosegel prek Blue Walkerja, na drugi strani pa je podjetje AT&G uporabilo običajno anteno, ki omogoča povezljivost 5G.

Teksaško podjetje načrtuje, da bo v orbito namestilo še 168 podobnih satelitov, ki se bodo imenovali Blue Birds, prvih pet naj bi izstrelili prihodnje leto. Zagovarjajo se, da želijo z mrežo teh velikanov povezati ljudi na odročnih območjih, kjer ni signala, pospešiti gospodarski razvoj in reševati življenja. Dodali so še, da druga podjetja z enakimi cilji glede povezljivosti nameravajo v orbite poslati več tisoč manjših satelitov.

Umetniška upodobitev satelita BlueWalker, ki je med najsvetlejšimi objekti na nočnem nebu. FOTO: Ast Spacemobile

Astronomi že dlje časa opozarjajo na moteče starlinke, ki jih v orbito kot za stavo pošilja Spacex. Trenutno je aktivnih okoli 4500 starlinkov. Še okoli 600 podobnih satelitov bi v orbito rado namestilo podjetje One Web, tudi Amazon je v začetku meseca v orbito poslal prva dva prototipa satelitov v projektu Kuiper, kar bo sčasoma naraslo na 3200 satelitov, s katerimi bi se Amazon kosal s Spacexom.

Astronomi so podjetja opozorili in pri Spacexu so se denimo odzvali tako, da so spremenili materiale, da bi se sateliti manj svetili. Toda Spacex jih namerava v orbito namestiti okoli 40.000! Pri družbi AST bodo, kot pišejo na portalu Space.com, naslednje generacije satelitov prav tako obdali s protiodbojnimi materiali in astronome obvestili o orbitah, da bodo lahko uskladili opazovanja. Pri tem sodelujejo tudi z astronomi, da bi našli kar najboljše rešitve za obe strani. Astronomi pa iščejo svoje rešitve v različnih algoritmih, ki bodo iz posnetkov brisali sledi »umetnih zvezd«.