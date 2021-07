Satelit za analizo vesoljskih delcev

Izstrelitev: 25. avgusta 1997

Masa ob izstrelitvi: 752 kg

Orbita: Lissajousova orbita v L1

Oddaljenost od Zemlje: 1,4 milijona kilometrov

Nasin satelit Ace zbira in analizira delce, ki izvirajo s Sonca ter iz medplanetarnega in medzvezdnega prostora. Podatki prikazujejo odnose, ki vladajo med Soncem in njegovimi planeti ter širšo vesoljsko soseščino. Poleg tega proučuje razlike med kozmičnimi delci in materijo v našem osončju, pa tudi, od kod izvirajo posamezni kozmični delci, ali gre za na novo ustvarjene delce, izvirajoče iz supernov, ali pa za stalni sestavni del medzvezdne snovi. Satelit spremlja tudi vesoljsko vreme, denimo geomagnetne nevihte, ki lahko negativno vplivajo na zemeljsko tehnologijo.Okoli Zemlje kroži v Lagrangeevi točki L1, od nas oddaljeni okoli 1,4 milijona kilometrov, ki je najprimernejša za opazovanje Sonca, saj ga Zemlja ali Luna nikoli ne zatemnita. Opremljen je z devetimi znanstvenimi instrumenti, osem jih še deluje, le instrument Sepica, ki je meril naboj delcev, je prenehal delovati februarja 2005. Predvidena življenjska doba satelita je bila pet let, a ima še dovolj goriva, da bi lahko deloval do leta 2024.