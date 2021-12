Slovo prvega čivkača

V nadaljevanju preberite:

V ponedeljek je izvršni direktor Twitterja Jack Dorsey na presenečenje mnogih hitropotezno zapustil položaj – manj kot leto dni po tem, ko se je uspešno uprl poskusu delničarjev, da bi ga spravili s stolčka. Na njegovo mesto je še isti dan sedel Parag Agrawal, ki je na zunaj nemara res manj znan, toda že dolgo je eden ključnih ljudi Twitterja. Doktorant s Stanforda in veteran iz Yahooja ter AT&T je v Twitter prišel pred okroglimi desetimi leti. Hitro se je uveljavil kot prodoren inženir in leta 2018 nastopil službo tehničnega direktorja (CTO). Vodil je torej razvoj tehnične hrbtenice, na kateri stoji družbeno omrežje. Vključno s strojnimi algoritmi, ki bolj ali manj uspešno skrbijo za preganjanje sovražnega govora in tujih antipropagandnih akterjev.