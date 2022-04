Specialist za severni sij

Satelit Polar je, kot lahko sklepamo že iz imena, proučeval procese, ki se dogajajo v atmosferi nad zemeljskima poloma. Opazoval je, kako se delci sončevega vetra zaletijo v magnetosfero in kako nato električno nabiti delci potonejo v atmosfero in oblikujejo enega najbolj osupljivih naravnih pojavov nad poli – polarni sij.

O različnih satelitih, ki smo jih poslali v orbito in še dlje, v rubriki Kje so naše ladje.

V svoji orbiti je poletel tudi skozi notranje Van Allenove sevalne pasove. Satelit valjaste oblike, ki je sestrska oprava GGS Wind, so izstrelili 24. februarja 1996 z izstrelišča Vandenberg v Kaliforniji.

Namenili so mu izjemno eliptično orbito z apogejem 57.000 kilometrov in perigejem 11.500 kilometrov. Opremljen je bil z enajstimi znanstvenimi instrumenti, trije so bili namenjeni snemanju severnega sija v različnih valovnih dolžinah, preostalih osem pa je merilo količino različnih nabitih delcev in energij v magnetosferi.

Izstrelitev: 24. februarja 1996 Velikost: premer 2,4 m, dolžina 1,8 m Masa: 1297 kg Konec odprave: 28. aprila 2008

S satelitom so prvič podrobno opazovali celoten proces, kako se oblikujejo magnetne podnevihte, pri katerih lahko pride do toka delcev v zgornje plasti atmosfere in posledično do polarnega sija. Življenjska doba satelita je bila dve leti. Odpravo so sklenili 28. aprila 2008, ko je satelitu zmanjkalo goriva. Neaktivni Polar še vedno kroži okoli Zemlje.