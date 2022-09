Spol med geni in kulturo: kaj nam lahko primati povedo o nas samih

V nadaljevanju preberite:

Moški so praktični, ženske čustvene. Moški so grobi, ženske nežne. Moški imajo radi avtomobile, ženske oblačila. Vsak pozna obilico podobnih stereotipov o spolih in spolnih vlogah, ki so navadno utemeljeni na prepričanju, da podobna dinamika med spoloma velja tudi za druge živalske vrste. Kaj pa nam o tem lahko povedo primati?

S temi vprašanji se v svoji najnovejši knjigi z naslovom Different: Gender Through the Eyes of a Primatologist ukvarja nizozemski primatolog, etolog in univerzitetni profesor Frans de Waal (1948). Čeprav je avtor več knjižnih uspešnic o socialnem življenju in vedenju primatov, je v slovenščini do zdaj izšlo le njegovo delo Bonobo in ateist (Ciceron, 2017) v prevodu Andreja Pozniča. Knjiga obravnava številne stereotipe o opičjem vedenju, ki so večinoma posledica selektivnega in ideološkega prikazovanja rezultatov primatoloških študij z začetka 20. stoletja. Popreproščeno dojemanje naših opičjih sorodnikov pa je tudi posledica klišejskega upodabljanja primatov v popularni kulturi; spomnimo se samo na King Konga, Tarzana ali Planet opic.

Different je, podobno kot avtorjeve druge knjige, razumljivo, berljivo, aktualno in s praktičnimi primeri podkrepljeno delo, ki bo zanimivo za poznavalce, obenem pa dostopno za laične bralce.