Starlinerjevim težavam kar ni videti konca

Pri Nasi in Boeingu upajo, da bo 1. junija (vendarle) poletela raketa s kapsulo starliner, v kateri bosta astronavta Suni Williams in Butch Wilmore.

Ničkolikokrat smo že napovedali polet starlinerja s posadko na krovu, ampak se je vedno znova pojavila kakšna težava. Nazadnje je bilo vse pripravljeno v vzlet 6. maja, pa so odkrili okvarjen ventil na raketi. Takrat sta bila Wilmore in Williamsova že v kapsuli, pripravljena na vzlet.

Napako so odpravili, pa se je pojavilo puščanje helija v kapsuli in se je datum izstrelitve zopet zamaknil. Zdaj odgovorni pri ameriški vesoljski agenciji in ameriškem letalskem in vesoljskem velikanu, ki se trenutno sooča s precejšnjo krizo, pravijo, da bodo novo vesoljsko plovilo za prevoz astronavtov v nebo spraviti v začetku naslednjega meseca. Če prvega ne bo šlo, so nadomestni datumi 2., 5. ali 6. junij.

Med analizo težav s puščanjem helija, ki pomaga pri zagonu motorjev pogonskega modula starlinerja, so zaznali še drugo »ranljivost« pogonskega sistema. Puščanje helija naj ne bi bila resnejša težava, četudi bi se težave poglobile, se tveganje pri samem poletu do mednarodne vesoljske postaje ne bi povečalo, so na telekonferenci pojasnili odgovorni. So pa inženirji odkrili druge tehnične težave pri pogonskem sistemu, ki pa predstavljajo 0,77-odstotno tveganje, da bi se lahko močno zapletlo pri povratku, saj motorji morda ne bi delovali do predvidenega konca iztirjenja iz tirnice. »Ko smo preučevali uhajanje helija, smo pregledali še preostali pogonski sistem, da se prepričamo, da ni nam treba skrbeti. A smo odkrili ranljivost v zasnovi,« je povedal Steve Stich, vodja Nasinega programa za komercialna plovila, ki je Boeingu leta 2014 dodelil 4,2 milijarde dolarjev vredno pogodbo za razvoj vesoljskega plovila starliner. »Zelo pomembno je bilo, da si vzamemo čas in dodobra preverimo in razumemo težave ter kaj bi te pomenile za sam polet,« je še dodal Stich.

Helij je uhajal pri prirobnici na enem samem delu pogonskega sistema. Helij uporabljajo v potisnih sistemih vesoljskih plovil, da omogočijo proženje potisnih motorjev, in ni vnetljiv ali strupen. Najverjetneje je napaka v gumijastem tesnilu. Boeing je imel na voljo zapleteno rešitev, ko bi starlinerja znova odpeljali v stavbo za sestavljanje, izpraznili gorivo, se dokopali do prirobnice in namestili novo. To bi trajalo več mesecev. Ker težava ni bila kritična, so tri dni uravnavali tlak v sistemu in ugotovili, da tudi če bi tesnilo popolnoma odpovedalo, bi plovilo ostalo stabilno in dobro delujoče med celotnim letom.

Butch Wilmore in Suni Williams sta bila v začetku maja že na krovu plovila. FOTO: Joe Skipper Reuters

So pa torej ob tem naleteli na konstrukcijsko napako, ki lahko v zelo redkih primerih prepreči izvedbo zavornega manevra za ponoven vstop v atmosfero. Inženirji so našli rešitev, ki bi zahtevala manj potisnikov za nadzor manevra. To možnost sta astronavta, kot je dejal Stich, tudi že preizkusila v simulatorju. Wilmore in Williamsova se bosta v torek iz Houstona vrnila na Florido. Nasini predstavniki bodo še enkrat pregledali plovilo, če bodo dali zeleno luč, bodo starlinerja na raketi atlas V 30. maja odvlekli na izstrelitveno ploščad.

Boeing je Nasina sredstva za izgradnjo starlinerja dobil istočasno kot SpaceX, ki mu je Nasa namenila 2,6 milijarde dolarjev. Pri Muskovem podjetju so nalogo uspešno opravili že leta 2020, njihov dragon zdaj redno leti in prevaža tako Nasine astronavte, na voljo pa je tudi komercialnim ponudnikom turističnih poletov v vesolje.

Boeingu pa se je vseskozi zatikalo, že davno so porabili ves Nasin denar in so zato morali globoko poseči v lastna sredstva. Pri starlinerju so bile težave tako v programski opremi - zaradi časovne neuskladitve tako ob prvem testnem poletu 2019 kapsula ni dosegla ustrezne tirnice, pa pri padalih in pogonskem sistemu, ki ga je za Boeing izdelalo podjetje Aerojet Rocketdyne.