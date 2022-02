Trda konsolidacija igričarske industrije

V nadaljevanju preberite:

Na začetku leta so v igričarskem založniku Take Two vznemirili z napovedjo o prevzemu slovitega studia za razvoj spletnih igric Zynga, vrednim dotlej za to panogo rekordnih 11 milijard evrov. Toda nakup je prvenstvo držal pičlih šest dni. Osemnajstega januarja je namreč Microsoft udaril z novico leta: za slabih 60 milijard evrov prevzemajo enega največjih založnikov v industriji, velikana Activision Blizzard (ABK).

Nakup ni samo daleč največji v zgodovini digitalne zabave, temveč sodi v vrh prevzemov med tehnološkimi in medijskimi podjetji nasploh. V praksi se tako združujeta četrto in peto največje podjetje v igričarski industriji. Nastali skupek bo po tržni vrednosti prehitel Nintendo na tretjem mestu, medtem ko na prvih dveh ostajata kitajska korporacija Tencent in japonski Sony. S tem družba, iz katere so legendarne igričarske franšize call of duty, warcraft, diablo, starcraft in ... candy crush, prihaja pod streho velikana, ki skrbi za eno od treh osrednjih igralnih konzol, xbox.