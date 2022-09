Trije razlogi, zakaj plačevati s pametnim telefonom

V to kategorijo spadajo tako plačila v spletnih trgovinah in aplikacijah kot tudi brezstična plačila.

Natanko tako, s pametno napravo lahko plačujete podobno kot s plačilno kartico.

Torej, kje začeti pustolovščino, v kateri lahko svoja plačila opravite hitro, enostavno in varno?

Prvič – plačevanje s pametnim telefonom je preprosto

Velika prednost mobilnih plačil je, da jih opravimo kar z napravo, ki jo imamo skoraj vedno pri sebi – s telefonom (natančneje pametnim telefonom) ali pametno uro.

Večina pametnih telefonov in pametnih ur že omogoča mobilno plačevanje, kartico Visa pa lahko dodate v treh preprostih korakih.

Kartico Visa dodajte v aplikacijo v pametnem telefonu ali pametni uri, ki podpira to funkcijo. Pri številnih napravah morate opraviti le korak, podoben fotografiranju, ki vam omogoča, da kartico hitro naložite v e-denarnico na pametnem telefonu, nato pa morate sami ročno vnesti kodo CVV. Kartice Visa je mogoče dodati v naprave številnih proizvajalcev z uporabo ene od več rešitev, ki so danes na voljo na trgu. Uporaba vseh mobilnih plačil Visa je brezplačna. Ko boste prihodnjič v trgovini, namesto da bi vzeli denarnico in kartico, uporabite telefon. Uporabite terminal tako, da plačilo vnaprej potrdite s prstnim odtisom ali da telefonu omogočite skeniranje obraza – ta rešitev je na voljo v nekaterih aplikacijah. Pri pametni uri tudi te dejavnosti preverjanja pogosto niso potrebne. Kljub temu pa bodo primeri, ko boste morali na terminalu vnesti kodo PIN svoje kartice.

FOTO: Getty Images

Drugič – z mobilnim plačevanjem ne zapravljate časa

Ko uporabljate mobilno plačevanje v fizičnih trgovinah, so ta plačila hitra in pogosto pri plačevanju niti ni več potreben vnos PIN-kode. Avtorizacija se opravi s skeniranjem obraza ali prstnih odtisov. Vendar ne smemo pozabiti, da v nekaterih primerih še vedno velja omejitev brezstičnih plačil brez vnosa PIN-kode, ko opravite nakup, višji od 50 EUR. Pri plačevanju nakupov nad tem zneskom boste morali plačilo avtorizirati s PIN-kodo, včasih pa boste zaradi začetka veljavnosti evropskih predpisov o močni avtentikaciji morali kodo PIN navesti tudi za znesek, nižji od 50 EUR.

Plačujete lahko tudi v aplikacijah ali spletnih trgovinah. Vse več ponudnikov omogoča to možnost. V teh primerih morate za avtorizacijo plačila potrditi plačilo v spletni ali mobilni banki. Celoten postopek traja le nekaj trenutkov. Pri uporabi mobilnih plačil, bodisi v aplikaciji bodisi pri spletnih nakupih, veljajo enake omejitve transakcij kot pri običajni plastični kartici. Včasih moramo pred prvim plačilom dvigniti zgornji znesek transakcije, ki ga določajo nekatere banke. Omejitve transakcij lahko spremenite tako, da se obrnete na svojo banko, npr. po telefonu, spletu ali v bančni aplikaciji.

FOTO: Getty Images

Tretjič – plačevanje s pametnim telefonom je varno

Mobilna plačila so eden najvarnejših načinov plačevanja. Medtem ko ob izgubi denarnice, polne kartic in dokumentov, verjetno vsakomur hitreje utripa srce in ga oblije hladen znoj, pri izgubi pametnega telefona nihče ne bo imel dostopa do vaših kartic.

Razlog je preprost – ko svojo kartico dodate v e-denarnico v telefonu, Visa podatke na kartici nadomesti z edinstvenim nizom številk, imenovanim digitalni žeton. Tako do vaših občutljivih podatkov o kartici ne more dostopati nihče.

Uporaba žetonov ima še eno veliko prednost. Tudi če izgubite telefon, v katerem je shranjen žeton kartice, boste še vedno lahko uporabljali fizično kartico, ne da bi vam jo bilo treba zamenjati. Žeton je mogoče rezervirati, in ko telefon najdete, lahko namesto rezerviranega žetona spet izdate novega.

Naročnik oglasne vsebine je Visa