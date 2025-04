Vetrnice postavite, po 20 letih pa jih odstranite

V nadaljevanju preberite:

V času, ko se dezinformacije širijo kot rak in ko skušajo skrajnodesničarske vlade v mnogih državah z blagoslovom bogatih naftnih lobijev zaustaviti energetski prehod, je bistveno, da akademski svet komunicira in sodeluje s prebivalstvom, poudarja eden najvidnejših znanstvenikov in inženirjev na področju fotovoltaike in energetskih rešitev prof. dr. Christoph Ballif. Univerza v Ljubljani mu je podelila naziv častnega doktorja za izjemne znanstvene dosežke in dolgoletno sodelovanje s Fakulteto za elektrotehniko.

Že leto 2023 smo končali z več kot 500 gigavatov (GW) nazivne moči obnovljive energije, zlasti sončne, ob 75 GW vetrne in malo manj kot sedmih gigavatih iz biomase, pa tudi nekaj hidroenergije, je povedal Ballif. Teh 500 GW je enako, kot če bi 110 velikih jedrskih elektrarn delalo 24 ur na dan.

Trdite torej, da so sončne in vetrne elektrarne edina pot do ustavitve podnebnih sprememb?

To je glavna pot. Ko računate, je treba pogledati, koliko energije porabimo danes. Seveda lahko rečete, da bi lahko vsaj poskusili porabiti manj energije, s tem se tudi strinjam, vendar ni preprosto živeti z manj energije in težko je prositi države, naj je porabijo manj.