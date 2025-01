Ministrstvo za okolje: Imamo šele četrtino od potrebnih sončnih elektrarn

V nadaljevanju preberite:

»Ocenjujemo, da metodologija za obračun omrežnin ni skladna niti s strateškimi cilji države na področju čistega prehoda niti z nekaterimi evropskimi direktivami. Ta metodologija prinaša dodatne finančne obremenitve, ki se zdijo kaznovalne predvsem do vseh tistih, ki so že vlagali lastni denar v čiste tehnologije,« je povedal minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer. Predlog Agenciji za energijo za vrnitev omrežninskega sistema v prejšnje stanje so opustili, bodo pa predlagali razrešitev še preostalih treh svetnikov agencije.

Poslanci bodo od ministrstva za okolje, podnebje in energijo (MOPE) dobili tudi predlog interventnega zakona, s katerim želijo ublažiti »ekscesne« dvige omrežnine za nekatere uporabnike. Na MOPE pri tem mislijo zlasti na tiste, ki so vložili lasten denar v nove čiste tehnologije, kot so sončne elektrarne, polnilnice za električna vozila, toplotne črpalke in baterije. Te bi oprostili plačila stroškov omrežnine v prvem, najdražjem bloku. Vlaganje v sončne elektrarne je namreč zelo upadlo, imamo pa jih le četrtino od končne zmogljivosti, ki jo predvideva tudi nov NEPN za 2033.