VPN – kaj je in zakaj ga danes uporablja že vsak tretji?

VPN pa pomeni vzpostavitev navideznega zasebnega omrežja (virtual private network), ki ščiti vaše podatke in omogoča varno brskanje; ravno zaradi tega vedno več ljudi uporablja VPN. Na primer, VPN je uporaben, ko želite dostopati do blokiranih vsebin v določenih regijah ali državah ali zaščititi svoje podatke na javnem Wi-Fi omrežju z vzpostavitvijo navideznega zasebnega povezovanja. V preteklosti je bil rezerviran za IT-strokovnjake, danes pa ga uporablja vsak tretji spletni uporabnik, ki mu je mar za varnost, zasebnost in dostop do vsebin brez omejitev.

Najboljši 3 ponudniki VPN:

Kaj je VPN in kako deluje?

VPN pomeni »virtualno zasebno omrežje«. Ko ga vklopite, omrežja VPN ščitijo promet in podatke med vašo napravo in internetom, saj ustvari šifriran »tunel« med napravo in strežnikom VPN. Vse, kar pošljete ali prejmete, gre skozi ta »tunel«. VPN šifrira ves promet, ki potuje med vašo napravo in omrežjem VPN, kar zagotavlja varnost in zasebnost povezave ter pomaga pri zaščiti zasebnosti in obhodu spletnih blokad. Namesto vaše dejanske lokacije splet vidi IP-naslov strežnika VPN. Strežnik VPN dešifrira podatke in jih posreduje naprej v internet, kar pomeni več zasebnosti in zaščite pri vsakodnevni uporabi interneta. Pomembno je uporabljati zanesljivo programsko opremo za VPN, saj lahko nezanesljiva ali zlonamerna programska oprema ogrozi vašo varnost in zasebnost.

Pravilne nastavitve VPN so ključne za zaščito zasebnosti, varnosti in optimalno delovanje povezave.

Izbor vrhunskih rešitev VPN za leto 2025 – top 3 VPN v Sloveniji

#1 – ExpressVPN

Preberi več o ponudniku

Zakaj ga priporočamo?

ExpressVPN je ena najhitrejših in najzanesljivejših premium storitev na trgu. S strežniki na 105 lokacijah po svetu ter vrhunskim 256-bitnim šifriranjem zagotavlja varnost in hitrost, ki ju pričakujejo tudi najzahtevnejši uporabniki. Poleg tega se ponaša s konsistentno velikimi hitrostmi, ki omogočajo nemoteno uporabo tudi za več uporabnikov hkrati. Vključuje stikalo za prekinitev povezave in zakrite strežnike, kar pomeni, da boste lahko vsebine nalagali in gledali brez omejitev – kjer koli že ste.

Prednosti

Izredno preprost vmesnik za Windows, macOS, Linux, Android, iOS (celo BlackBerry),

30-dnevna garancija vračila denarja, brez vprašanj,

dosledno odblokira Netflix, Disney+, HBO Max ter druge spletne platforme in spletne vsebine.

Slabosti

Niti približno najcenejši (že od 6 EUR/mesec pri letnem paketu),

brez brezplačnega preizkusa,

sočasno dovoljuje le tri aktivne naprave, kar pomeni omejitev števila uporabnikov oziroma naprav, ki jih lahko hkrati povežete.

Cena in ponudba: Od 6 EUR na mesec (letni paket). Več opcij plačila, vključno z bitcoini.

Preverite aktualno akcijo ExpressVPN.

#2 – NordVPN

Preberite več o ponudniku

NordVPN slovi kot »švicarski nož« med VPN. Več kot 7900 strežnikov v 50 državah, lasten protokol NordLynx (izpeljava WireGuarda) in dodatni sloji varnosti, kot sta Double VPN in Threat Protection, ga uvrščajo v vrh. Pri našem testu je dosegla hitrost približno 6730 Mb/s, zato je idealna za 4K-pretakanje ali zahtevne spletne igre.

Prednosti

Vojaško šifriranje, stroga politika nebeleženja, potrjena z revizijami,

Kill-switch, Double VPN, Onion over VPN in blokada zlonamerne spletne vsebine,

odklepa spletnih storitev, kot so Netflix, BBC iPlayer, Amazon Prime, Disney+ in še več,

hkrati omogoča povezavo do 6 uporabnikov oziroma naprav, kar je priročno za družine ali več naprav enega uporabnika.

Slabosti

Namizni odjemalec je bogat s funkcijami, a lahko sprva deluje kompleksno.

Cena in ponudba: Od 3,69 EUR/mesec pri 2-letni naročnini (vključuje 4-mesečni bonus).

Preverite NordVPN tukaj.

#3 – Private Internet Access (PIA)

Preberite več o ponudniku

PIA se ponaša z največjim omrežjem med vsemi tu na seznamu – več kot 33.000 strežnikov v 90+ državah (40 lokacij v Evropi). Ena naročnina omogoča uporabo neomejenemu številu uporabnikov v gospodinjstvu, saj zadošča za neomejeno število naprav, zato je idealna za celotno gospodinjstvo ali navdušenca s številnimi »gadgeti«. Poleg podpornih protokolov OpenVPN in WireGuard dobite še SOCKS5 proxy in vgrajeno funkcijo PIA MACE, ki blokira oglase ter zlonamerno kodo in zlonamerno programsko opremo, kar dodatno ščiti pred spletnimi grožnjami.

Prednosti

Največje omrežje strežnikov + neomejeno število naprav in uporabnikov,

WireGuard, SOCKS5 in napredno stikalo za prekinitev povezave,

stroga politika nebeleženja, potrjena na sodišču.

Slabosti

Brez brezplačnega preizkusa; garancija vračila denarja (30 dni) zahteva predhodno plačilo,

sedež v ZDA lahko pri nekaterih vzbudi pomisleke glede pristojnosti,

UI je funkcionalen, a manj pregleden kot pri ExpressVPN ali NordVPN.

Cena in ponudba: 51,74 EUR za prvi dve leti.

Preverite PIA ponudbo – kliknite tukaj.

Zakaj vedno več ljudi uporablja VPN?

VPN omogoča večjo svobodo pri brskanju in ščiti vaše podatke pred sledenjem, prav tako pomaga pri zaščiti zasebnosti in obhodu spletnih blokad, saj omogoča dostop do omejenih ali cenzuriranih vsebin ter ohranja anonimnost uporabnika na spletu. Uporabo VPN priporočamo za povečano zasebnost in dostop do vsebin, ki so sicer geografsko omejene.

Globalne varnostne organizacije, kot je NATO, poudarjajo pomen kibernetske varnosti in mednarodnega sodelovanja pri zaščiti spletne zasebnosti in boju proti kibernetskim grožnjam.

VPN in vsakdanje spletne navade

VPN ni le za posebne primere, temveč ima tudi različne prednosti pri uporabi v vsakdanjem življenju. Uporablja se tudi pri:

gledanju tujih vsebin , ki niso dostopne v vaši državi ali določenih regijah,

, ki niso dostopne v vaši državi ali določenih regijah, uporabi spletnih bank ali internetnih strani, kjer dodate še eno plast zaščite,

ali internetnih strani, kjer dodate še eno plast zaščite, delu na daljavo , kjer se prek VPN varno povežete z notranjimi sistemi podjetja,

, kjer se prek VPN varno povežete z notranjimi sistemi podjetja, nakupovanju, ko želite primerjati cene v drugih državah.

Ali je uporaba VPN res varna?

Da, če izberete zaupanja vrednega ponudnika. Pomembno je:

da ne beleži vaših aktivnosti (t.i. no-logs politika),

da uporablja močno šifriranje in ima lastne DNS strežnike,

da ni preveč počasen in deluje stabilno.

Brezplačni VPN pogosto prodajajo vaše podatke ali imajo omejitve. Uporaba nezanesljive programske opreme lahko poveča tveganje za okužbo z zlonamerno programsko opremo ali krajo podatkov, zato je izbira zaupanja vredne programske opreme ključna.

Na kaj je treba paziti pri izbiri VPN-storitve?

Ko izbirate VPN, glede na to, kaj potrebujete, upoštevajte naslednje:

lokacija podjetja (raje zunaj držav, ki delijo podatke),

(raje zunaj držav, ki delijo podatke), hitrost in stabilnost povezave ,

, število strežnikov in njihova razporeditev po svetu ,

, podpora za različne naprave (računalnik, telefon, tablica, TV),

(računalnik, telefon, tablica, TV), enostavna vzpostavitev povezave VPN na različnih napravah ,

, cena in pogoji vračila denarja ,

, izbira kakovostne programske opreme (priporočljivo je izbrati zaupanja vredno in plačljivo programsko opremo za večjo varnost).

Preverite tudi, ali omogoča več sočasnih povezav, če VPN uporabljate na več napravah.

VPN ni samo za hekerje in IT-jevce

Mnogi še vedno mislijo, da je VPN namenjen samo »geekom«, a v resnici ga uporabljajo običajni ljudje, ki želijo več varnosti. Uporaba je preprosta – aplikacijo namestite, se prijavite in kliknete »poveži«; da, tako preprosto. Uporaba VPN je zato zelo preprosta in dostopna vsakomur.

VPN je pametna izbira v digitalnem svetu

Če vam je mar za zasebnost in varnost na spletu, je VPN logična rešitev, saj ne gre za zapleten sistem, ampak za orodje, ki ti zagotavlja svobodo in zaščito. Lahko bi rekli, da je danes VPN že skoraj tako pomemben kot antivirusni program.

Pogosta vprašanja

Kaj pomeni kratica VPN?

VPN pomeni »Virtual Private Network« oziroma virtualno zasebno omrežje.

Ali je uporaba VPN legalna?

Da. V večini držav je popolnoma zakonita, razen v državah z močno cenzuro.

Ali VPN upočasni internetno povezavo?

Lahko, vendar je razlika pri kakovostnih ponudnikih minimalna.

Ali lahko uporabljam VPN na telefonu?

Da. Večina storitev VPN ponuja aplikacije za Android in iOS.

Ali VPN ščiti tudi pri uporabi javnega Wi-Fi omrežja?

Da. Tam je še posebej priporočljiv, ker so takšna omrežja bolj ranljiva.

Ali lahko gledam Netflix s tujimi podnapisi?

Da, z VPN lahko dostopaš do vsebin, ki so na voljo v drugih državah.

Kako vem, da VPN deluje?

Obisk strani »whatismyip.com« ti pokaže, ali se tvoja lokacija spremeni.

Kaj je razlika med brezplačnim in plačljivim VPN?

Brezplačni so počasnejši, pogosto zbirajo podatke in ponujajo manj strežnikov. Za boljšo varnost je priporočljivo izbrati plačljivo programsko opremo, saj ta običajno ponuja višjo raven zaščite in manj možnosti za zlorabe.

Ali potrebujem VPN, če že uporabljam antivirus?

Da. Antivirus ščiti napravo, VPN pa tvojo povezavo in podatke. Če želite zaščititi svojo spletno zasebnost, varnost ali dostopati do blokiranih vsebin, še vedno potrebujete VPN, tudi če že imate antivirus.

Kako pogosto naj uporabljam VPN?

Kadar koli želite več zasebnosti – doma, na poti, v tujini ali na javnem omrežju.

Naročnik oglasne vsebine je Webtim