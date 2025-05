Vrtiljak pogovornih algoritmov

V nadaljevanju preberite:

Chatgpt modela 4.1 ima poleg glavne različice še 4.1-mini in o1 pro, ki so skupaj stopile ob bok gpt-4o in 4.5 beta, pa o3, o4-mini, o4-mini-high … Čeprav v splošnem aplikacija za vsako od teh navede, čemu naj bi bila namenjena – o3 je denimo sposobna »naprednejšega sklepanja«, 4.1-mini je hitrejša –, je splet poln zmedenih uporabnikov, ki jih zanima, katere od teh je res smiselno uporabljati in za kakšne naloge. Izvršni direktor podjetja Sam Altman je februarja priznal, da je ponudba precej kompleksna, in zatrdil, da se bo s prihajajočo izvedenko gpt-5.0 konsolidirala … Toda kdaj bo famozna petica, ki jo čakamo že celo večnost, dejansko prispela, ne ve nihče. Gpt-4 so lansirali marca 2023 in kljub vztrajnim ter nenehnim napovedim, da je nova prelomna generacija, ki da bo prinesla korenite preboje v umetni inteligenci in domala mejila na človeško, takoj za vogalom, je dejansko dogajanje drugačno. To velja tako za OpenAI kot za tekmece v Googlu, Anthropicu in drugod.