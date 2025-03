Z vrnitvijo Sunite Williams na Zemljo ne bo še nič

Zasebno vesoljsko podjetje milijarderja Elona Muska Spacex je v sredo preložilo načrtovano izstrelitev rakete s posadko Crew 10. Ko bo ta pripotovala na Mednarodno vesoljsko postajo (ISS), se bo od nje poslovila odprava Crew 9 – s tem dragonom pa se bosta po devetih mesecih na Zemljo končno vrnila tudi astronavta Sunita Williams in Butch Wilmore.

Sprva je sicer kazalo, da bodo izstrelitev Crew 10 poskušali izvesti že danes, vendar so iz Nase zdaj sporočili, da izstrelitve ne bo pred petkom. Vodje misije so se odločili, da zaradi napovedanih močnih vetrov in padavin na izstrelišču današnji poskus zavrnejo. Proti postaji bodo v tej rotaciji sicer odpotovali Nasini astronavtki Anne McClain in Nichole Ayers, japonski astronavt Takuja Oniši in kozmonavt Kiril Peskov.

Izstrelitev rakete iz Cape Canaverala na Floridi je bila preložena skoraj tik pred zdajci zaradi težav s hidravličnimi sistemi izstrelišča. Spacex je zagotovil, da težave niso povezane z raketo. V zadnjem obdobju ima namreč to podjetje, ki krepko prednjači v številu izstrelitev v primerjavi z drugimi državami, kar nekaj težav, denimo nedavno prva stopnja falcona 9 ni uspešno pristala, zapletlo se je tudi pri dostavi starlinkov v orbito, najbolj medijsko izpostavljena pa je bila seveda eksplozija starshipa.

Prihod nove ekipe na postajo je ključen, da se prejšnja lahko poslovi. Tokrat je to še nekoliko bolj posebno: saj na vrnitev čakata Sunita Williams in Butch Wilmore, ki sta junija lani na postajo odpotovala s starlinerjem. A to novo testno plovilo je na poti doživelo vrsto težav, Nasa je sklenila, da ni dovolj varno, da se astronavta z njim tudi vrneta na trdna tla, in tako sta svojo odpravo z osmih dni podaljšala na devet mesecev. Starliner, ki ga je izdelalo podjetje Boeing, je takrat prvič poletel s posadko, njegova usoda zdaj ni znana – Boeing ima z njim veliko izgubo, vendar pa naj ga še ne bi pospravili v predal.

Nasa je lani odločila, da bosta astronavta domov pripotovala z dragonom odprave crew 9, s katerim sta septembra lani na postajo pripotovala Američan Nick Hague in Rus Aleksander Gorbunov. Namenoma so dva sedeža pustili prazna. Če bi Crew 10 tekla po načrtih, bi se morala posadka vrniti v nedeljo, zdaj se je ta datum znova zamaknil za nekoliko dni. Nasa trenutno računa, da se bodo astronavti od postaje poslovili ne prej kot v sredo, 19. marca.

Poleg rotacije so odhodi odvisni tudi od vremena na območju pristajanja plovila – dragoni pristajajo s pomočjo padal v morju ob obali Floride.