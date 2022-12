Za nekoga smeti, za drugega zaklad

Predstavite nam instrument, ki ga najpogosteje ali najraje uporabljate pri delu.

Najpogosteje in najraje uporabljam svoje možgane in srce, ki me vodijo po znanstveni poti. Sicer pa katerikoli analitski instrument, s katerim lahko razložim in dokažem rezultate raziskav.

Kako bi povprečno razgledanemu v največ sto besedah razložili, kaj raziskujete?

Zanimajo me do okolja prijazni procesi in materiali, ki omogočajo varnost ljudi. Pri raziskavah uporabljam plinsko plazmo, to je četrto agregatno stanje, pri katerem ne potrebujemo kemikalij ali vode za spreminjanje lastnosti materiala. Uporabljam tudi rastlinski material, ki se običajno zavrže ali zažge, na primer ostanke hrane in invazivne tujerodne rastline, iz njih pridobivam učinkovine, ki jih nato nanašam na tekstil ali pa iz njih razvijam biokompozite. Če nanašam učinkovine na tekstil, ta postane barvit, lahko spreminja barvo glede na kislost okolja, ščiti kožo pred ultravijoličnim sevanjem in ima antioksidativne lastnosti, ki omogočajo zdravljenje kožnih bolezni. Odpadne rastline uporabljam tudi pri raziskavah »zelene« sinteze nanodelcev neposredno na tekstilu.

Zakaj imate radi znanost?

Ker spodbuja domišljijo in omogoča, da ustvarimo to, o čemer sanjamo.

Kaj dobrega bi vaše delo lahko prineslo človeštvu?

Do okolja prijazne barvite tekstilije, ki ščitijo pred zunanjimi dejavniki in omogočajo zdravljenje kože, zmanjšano porabo neobnovljivih virov za njihovo proizvodnjo in zmanjšanje odpadkov oziroma stroškov ravnanja z njimi.

Kdaj ste vedeli, da boste znanstvenica?

Bila sem zelo radoveden otrok. Za deveti rojstni dan so mi starši na mojo željo kupili igračo mikroskop, ta je bil morda uvod v znanost. Sicer si nisem nikoli posebej želela, da bi bila znanstvenica. Zgodilo se je spontano, ko sem na dodiplomskem študiju med pripravljanjem raziskovalne naloge spoznala svojo mentorico dr. Marijo Gorenšek, ki mi je dovolila potešiti otroško radovednost in verjela vame, da zmorem več. Takrat je bil trenutek, ko si rečeš: »To je to, s tem bi se rada ukvarjala!«

Kaj zanimivega poleg raziskovanja še počnete?

Meni je raziskovanje tako zanimivo in všeč, da v glavnem počnem to. Poleg službenih raziskav vedno raziskujem še druge »panoge«, in tako sem se naučila grafičnega oblikovanja, šivanja, pletenja, oblikovanja in izdelave nakita, obnove počitniške prikolice, dela z lesom, baleta, borilnih veščin, oblikovanja pričeske, oblikovanja gline, igranja na klavir in še mnogo drugega. Uživam v kuhanju, delam na vrtu in pišem poezijo. Zelo rada sem v družbi svoje družine in prijateljev, obiščem gledališko, baletno ali operno predstavo in grem na potovanje doma ali v tujino.

Kaj je ključna lastnost dobrega znanstvenika?

Marija Gorjanc FOTO: Anja Verbič

Katero bo najbolj prelomno odkritje ali spoznanje v znanosti, ki bo spremenilo tok zgodovine v času vašega življenja?

Nepotešena radovednost in ponižnost.

Težko je predvideti, kaj bo najbolj prelomno odkritje v času mojega življenja, saj je na svetu veliko vrhunskih znanstvenikov in znanstvenic, ki odkrivajo novosti in nam omogočajo bolj varno in udobno življenje. Vsak dan uporabljamo iznajdbe, ki so že spremenile tok zgodovine, in tiste, za katere se še ne zavedamo, da ga bodo.

Bi odpotovali na Mars, če bi se vam ponudila priložnost?

Samo v primeru, da bi bila Zemlja »zdrava«.

Na kateri vir energije bi stavili za prihodnost?

Glede na to, kar je trenutno na razpolago ali v načrtu, se težko izrečem, saj vsakemu nekaj manjka. Upam, da bo človeštvo v prihodnosti (iz)našlo vir energije, zaradi katerega ne bo treba izčrpati drugih virov na Zemlji.

S katerim znanstvenikom v vsej zgodovini človeštva bi šli na kavo?

Z Nikolo Teslo.

Katero knjigo, film, predavanje, spletno stran s področja znanosti priporočate bralcu?

Priporočam obisk Hiše eksperimentov in spletno stran Innovation in Textiles. Sicer sem ljubiteljica znanstvene fantastike, zato bi priporočila knjigo znanstvenofantastičnih zgodb Prodajalna svetov in film Terminator 2.

Česa ne vemo o vašem področju, pa bi nas presenetilo?

Moje glavno področje je tekstilstvo. Tekstil je skoraj povsod, brez njega ne moremo oziroma ne znamo živeti. Poleg oblačil je iz tekstila izdelano še marsikaj drugega, na primer uniforme za zaščito pred kemičnimi, mehanskimi ali temperaturnimi vplivi, ki jih uporabljajo gasilci, v vojski in medicini, pa izolacija v stavbah in plasti za utrjevanje nasipov ali cest. Iz tekstila so izdelana lahka letala in čolni ter jadra, padala, umetne srčne zaklopke in umetne žile. Tekstilije nam poleg zaščite in večje udobnosti omogočajo tudi odkrivanje morja in vesolja ter plačevanje z denarjem (ki je prav tako izdelan iz tekstilnih vlaken).