Zasebna lunarna odprava na kitajski raketi

Manfredova spominska lunarna odprava (Manfred Memorial Moon Mission ali 4M) je bila prva zasebna lunarna odprava, ki je uspešno poletela mimo Lune. Pripravili so jo v luksemburškem podjetju Luxspace, hčerinski družbi nemške multinacionalke OHB, in jo poimenovali po ustanovitelju OHB Manfredu Fuchsu, ki je umrl leta 2014. Plovilce je dobilo prostor v raketi ob kitajski odpravi Chang'e 5-T1, ki so jo izstrelili oktobra 2014. Pravzaprav se od tretje stopnje rakete nikoli ni ločilo.

Vesoljsko plovilo je odpotovalo v zelo ekscentrično orbito okoli Zemlje, ki je vključevala mimolet ob našem naravnem satelitu. Štiri dni po izstrelitvi ga je obletelo. Po navedbah portala Gunter's space je bilo od površja oddaljeno od 12.000 do 24.000 kilometrov. M4, ki je bil opremljen z merilnikom sevanja, je imel osemdnevno življenjsko dobo, vendar je deloval več kot 18 dni, nato pa je prenehal oddajati. M4, ali bolje rečeno, tretjo stopnjo rakete so znova opazili na začetku letošnjega leta. Kar precej prahu je dvignila, kajti ta del rakete, s tem pa tudi M4, je 4. marca treščil ob površje Lune.