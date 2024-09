Zasebna posadka z dragonom poletela v vesolje

Falcon 9 je uspešno ponesel dragona za prevoz posadke v tirnico okoli Zemlje. V kapsuli je tokrat četverica zasebnih astronavtov, vendar to ni povsem običajen turistični vesoljski polet, ampak drzna odprava, v kateri želijo premikati meje. V odpravi – predvidoma tri dni po izstrelitvi – bosta prva zasebna astronavta namreč opravila vesoljski sprehod. Pri Spacexu so za ta namen v dobrih dveh letih pripravili posebne vesoljske obleke.

Odprava Polaris Dawn je prva od treh v programu Polaris, izstrelitev bi morala potekati že konec avgusta, vendar je nagajalo vreme. Tudi tokrat je bilo ob izstrelitvi največ vprašanj, ali bo vreme zdržalo, nekaj dežnih kapljic izstrelitve ni preprečilo. Mora pa biti vreme dobro tudi čez pet dni, ko bo posadka pristajala ob obali Floride. Nosilna raketa je po izstrelitvi uspešno pristala na plavajoči ploščad.

Polaris Dawn je druga vesoljska misija, ki jo je financiral podjetnik Jared Isaacman – koliko je zanjo odštel, ni znano –, pa tudi njegova druga osebna izstrelitev v tirnico okoli Zemlje. Prva je bila leta 2021 Inspriation4. Tudi tokrat je Isaacman poveljnik odprave, na krovu crew dragona Resilience (to je tretji polet za to plovilo, prvič je poletelo na odpravi Crew 1, drugič pa na odpravi Inspiration4) pa so se mu pridružili še upokojeni podpolkovnik ameriških letalskih sil Scott Poteet in dve zaposleni pri podjetju Spacex, Sarah Gillis in Anna Menon, inženirki in strokovnjakinji za vesoljske odprave.

»Mi ne bi bili na tem potovanju brez vseh 14.000 ljudi, ki ste sodelovali pri pri pravi. Cenimo to in zdaj se bomo lotili dela,« je nekaj minut po izstrelitvi povedal Isaacman.

Dragon Resilience je poletel s Cape Canaverala na Floridi. FOTO: Chandan Khanna/AFP

Isaacman je v tesnem sodelovanju s Spacexom začrtal petdnevni polet, na katerem bodo preizkusili novo tehnologijo in opravili več kot 30 znanstvenih eksperimentov. Med drugim bodo ugotavljali, kako se obnašajo tkiva v mikrogravitaciji, kako vesoljska potovanja vplivajo na telo, testirali bodo tudi lasersko komunikacijo s Spacexovimi starlinki.

Dragon se bo prvi dan po izstrelitvi povzpel do višine 1400 kilometrov nad površjem Zemlje; za primerjavo, Mednarodna vesoljska postaja kroži na višini okoli 400 kilometrov. Dragon tako visoko še ni letel, še več, tako daleč od površja Zemlje ljudje niso leteli že od ere Apollov, ko so astronavti pristajali na Luni. Vesoljsko plovilo Resilience se bo v nadaljevanju odprave spustilo v tirnico približno 700 kilometrov nad površjem Zemlje. Predvidoma tretji dan po izstrelitvi bo posadka oblekla posebne vesoljske obleke, nato se bosta Isaacman in Sarah Gillis za kratek čas spustila iz vesoljskega plovila v vesolje. To bo, če ga bodo izvedli, prvi vesoljski sprehod nepoklicnih astronavtov. Pri Spacexu so nove obleke izdelali iz novih materialov, ki omogočajo večjo okretnost, so pojasnili pri podjetju.

Musk si želi na Mars leta 2026

Odprava Polaris Dawn podpira tudi siceršnja Spacexova prizadevanja v osvajanju vesolja. Podjetje se pripravlja na peto izstrelitev starshipa, ki je ključni del Nasinih priprav za ponovni pristanek ljudi na Luni, Spacex pa želi s to mogočno raketo osvojiti tudi Mars. Elon Musk, ki je sicer znan po svojih napihnjenih napovedih, je tokrat začrtal, da bi s starshipom na Marsu poskušal pristati že čez dve leti. »To bodo testni poleti brez posadke, v katerih bomo testirali, ali lahko rakete pristanejo na Marsu. Če bo šlo vse po načrtih, bi poleti s posadko lahko bili že čez štiri leta,« je Musk zapisal na svojem omrežju X. Muhasti milijarder si želi, da bi ljudje čez nekaj desetletij naselili Mars, saj meni, da je naša dolgoročna prihodnost možna le, če postanemo multiplanetarna bitja.

Na Mars si seveda želijo tudi druge države, vendar trenutno načrtujejo predvsem robotske odprave. Kitajska je napovedala, da bo predvidoma leta 2028 proti rdečemu planetu poslala odpravo, s katero bodo na Zemljo prinesli prve vzorce s sosednjega planeta. Vzorci bi na Zemlji pristali leta 2031, pravijo pri kitajski vesoljski agenciji. Takšno odpravo sestavljata tudi Nasa in Esa, vendar je bila prvotno načrtovana misija tako zapletena, da bi bila preprosto predraga in pretvegana, zdaj ameriška in evropska agencija iščeta nove ideje, da bi se odprava vendarle zgodila. Rover Perseverance je sicer že uspešno nabral vzorce v posebne cevke. Roboti odlično raziskujejo površja drugih nebesnih teles, vendar se njihovi znanstveni instrumenti nikakor ne morejo kosati z najboljšimi laboratoriji, zato so vzorci za raziskovalce tako zelo zaželeni. V preteklosti so vesoljske agencije že pridobile najrazličnejše vzorce, največ z Lune, pa tudi asteroidov.