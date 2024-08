Drzna odprava zasebnih astronavtov

Iz Spacexovega izstrelitvenega kompleksa 39A v Nasinem Kennedyjevem vesoljskem centru na Floridi bodo izstrelili odpravo Polaris Dawn, ki jo sestavlja četverica zasebnih astronavtov. Tudi tokrat jo je financiral milijarder in filantrop Jared Isaacman. Je več kot odprava vesoljskega turizma, saj v njej premikajo meje raziskovanja. »Ideja je razviti in preizkusiti novo tehnologijo in operacije v podporo drzni viziji podjetja Spacex, da bi človeštvu omogočili potovanje med zvezde,« je dejal Isaacman.

Polaris Dawn je druga vesoljska misija, ki jo je financiral Isaacman – koliko je zanjo odštel, ni znano – pa tudi njegova druga osebna izstrelitev v tirnico okoli Zemlje. Prva je bila leta 2021 Inspriation4, v okviru katere je Isaacman zbral okoli 240 milijonov evrov za pediatrično bolnišnico St. Jude v Memphisu v Tennesseeju, tudi tokratna in še naslednji dve v programu Polaris imajo dobrodelno noto. Isaacman bo poveljnik odprave, na krovu crew dragona pa se mu bodo pridružili še upokojeni podpolkovnik ameriških letalskih sil Scott Poteet in dve zaposleni pri podjetju Spacex, Sarah Gillis in Anna Menon, inženirki in strokovnjakinji za vesoljske odprave.

Inspiration4 je bila dobra dva dni dolga odprava, v kateri so potniki nekajkrat zakrožili okoli Zemlje in uživali v razgledih, tokrat pa je Isaacman v tesnem sodelovanju s Spacexom začrtal petdnevni polet, na katerem bodo preizkusili novo tehnologijo in opravili več znanstvenih eksperimentov. Dragon se bo s posadko prvi dan po izstrelitvi povzpel do višine 1400 kilometrov nad površjem Zemlje; za primerjavo, mednarodna vesoljska postaja kroži na višini okoli 400 kilometrov. Tako visoko ljudje niso leteli od ere Apollov, ko so astronavti pristajali na Luni. Dragon bo tako letel skozi del Van Allenovih sevalnih pasov, kar pomeni, da bodo astronavti izpostavljeni precejšnji količini sevanja.

Skoraj takoj po izstrelitvi pa se bo posadka začela pripravljati na najdrznejši del odprave – vesoljski sprehod. Vesoljsko plovilo Resilience se bo v nadaljevanju odprave spustilo v tirnico približno 700 kilometrov nad površjem Zemlje. Predvidoma tretji dan po izstrelitvi bo posadka oblekla posebne vesoljske obleke, ki jih je Spacex razvil v dveh letih in pol, nato se bosta Isaacman in Sarah Gillis za kratek čas povzpela iz vesoljskega plovila v vesolje. Če bo ta del odprave uspešen, bo to prvi vesoljski sprehod nepoklicnih astronavtov.

Isaacmanovo zanimanje za izvedbo prvega zasebnega vesoljskega sprehoda je za več let pospešilo Spacexov razvoj vesoljskih oblek. Gre za prvo generacijo oblek, astronavta bosta tokrat z dragonom ostala povezana s popkovino, ki jima bo omogočala ključne življenjske funkcije, v nadaljevanju pa želijo pri vesoljskem podjetju razviti obleke z lastnim prenosnim sistemom za vzdrževanje življenja – gre za nahrbtnik, ki ga sicer vidimo pri tradicionalnih vesoljskih oblekah, ki jih uporabljajo Nasa in druge agencije, ko se astronavti povzpnejo na zunanjo stran mednarodne vesoljske postaje.

Nove obleke, prilagojene za vesoljske sprehode, so pri Spacexu razvili v dveh letih in pol. FOTO: Spacex

Po slogu so obleke podobne oblekam, ki jih je Spacex razvil za posadke, ki letijo z dragonom, toda nove obleke imajo izboljšane materiale in tehnologije za nadzor toplote, da bodo kos ostrim razmeram v vesolju. Med drugim so skafandre preizkusili na vojaškem poligonu White Sands v Novi Mehiki, kjer so jih »bombardirali« z majhnimi koščki, da so ugotovili, ali bi prenesli morebiten udarec mikrometeorita ali vesoljskih smeti.

Za podvig so morali tudi prilagoditi dragona. Ko se bo odprla loputa, bo celotno plovilo izpostavljeno vakuumu. Tako so morali zagotoviti ustreznost materialov, ko se bo v kabini spreminjal tlak. Materiali so bili sicer prilagojeni tudi območju s povečanim sevanjem.

Isaacman in njegova posadka bodo izvedli še več drugih raziskovalnih poskusov, na primer, kako vesoljska potovanja vplivajo na telo in kaj se dogaja z očmi v mikrogravitaciji, testirali bodo tudi lasersko komunikacijo s Spacexovimi starlinki.

Kdo so člani posadke

Jared Isaacman je ustanovitelj in glavni izvršni direktor podjetja za obdelavo plačil Shift4 Payments. Podjetje je ustanovil pri 16 letih v domači kleti v New Jerseyju, potem ko je pustil srednjo šolo. Zdaj po podatkih revije Forbes obravnava za več kot 260 milijard dolarjev transakcij na leto, pokriva pa dobro tretjino restavracij in hotelov v ZDA. Njegova strast so letala, med drugim je z lahkim letalom v 61 urah, 51 minutah in 15 sekundah opravil polet okoli sveta. Leta 2011 je ustanovil družbo Draken International, ki ima v lasti največjo zasebno floto vojaških letal na svetu in usposablja pilote letalskih sil. Leta 2019 je večinski delež prodal podjetju Blackstone. Pri Forbesu Isaacmanovo premoženje ocenjujejo na 1,9 milijarde dolarjev.

Dragon bi moral poleteti že v minulih dneh, vendar so polet premaknili zaradi manjših težav, nato še zaradi vremena. To mora biti ustrezno tako za izstrelitev kot za predviden povratek. FOTO: Joe Skipper Reuters

Anna Menon si je želela odpotovati v vesolje od osnovne šole, ko je obiskala Nasin vesoljski center v Houstonu, je dejala za CNN, a je bila prepričana, da bo to ostala neuresničena želja. Magistrica biomedicine je več let delala pri Nasi, kot zdravstvena nadzornica letenja na mednarodno vesoljsko postajo. V Spacexu se je zaposlila julija 2018, leto kasneje je napredovala v vodjo vesoljskih odprav. Njen mož Anil Menon je bil leta 2021 izbran za Nasinega poklicnega astronavta, sicer je zdravnik in je več let sodeloval v medicinskih ekipah, ki so pripravljale posadke za odprave v vesolje.

Sarah Gillis, ki si ni nikoli mislila, da bo lahko letela na krovu kapsule, ki ji je posvetila velik del poklicne poti, pri Spacexu vodi usposabljanja astronavtov. Med drugim je sodelovala pri odpravi Demo 2, ko sta Nasina astronavta Bob Behnken in Doug Hurley poletela kot prva posadka takrat novega plovila crew dragon. Sodelovala je tudi pri usposabljanju posadke Inspiration4. »Res me zanima, kako je biti v mikrogravitaciji, kaj se lahko naučim in kako lahko to znanje prenesem v programe usposabljanja,« je za CNN dejala pred izstrelitvijo.

Scott Poteet in Isaacman sta dobra prijatelja, so zapisali pri CNN. Poteet je bil zaposlen pri podjetju Draken International, pred tem je 20 let preživel pri ameriških letalskih silah. »Podobno kot [izvršni direktor Spacexa] Elon Musk ima tudi Jared vizijo, kako naj še naprej premikamo meje pri raziskovanju vesolja. Končni rezultat te vizije je program Polaris,« je pojasnil Poteet. Dodal je, da odprava jasno kaže, kaj lahko Spacex doseže v le nekaj letih. Odpravo so namreč pripravili v dveh letih in pol, v tem času pa so morali rešiti marsikateri tehnični izziv. To je prva od treh misij v programu, kdaj bo sledila druga, v kateri bodo prav tako uporabili dragona, še ni znano. Za tretjo odpravo pa predvidevajo uporabo starshipa.