Zasebnost v kibernetskem svetu

Ne glede na to, ali gre za naš profil na facebooku, objave na linkedInu, GPS-senzor, tvite, iskanja na googlu ali izbor glasbe na spotifyu, naši digitalni odtisi ustvarjajo obsežne zapise o naših osebnih navadah, vrednotah in zanimanjih. Že v preteklosti so raziskave na področjih, kot so psihologija, trženje in zdravstvene komunikacije, pokazale, da so sporočila, ki so sestavljena z namenom vplivati na človekovo vedenje in ga spreminjati, najbolj učinkovita, če so prilagojena posameznikovemu psihološkemu stanju in lastnostim, vendar je bila uporaba tovrstnih tehnik omejena, saj je bilo s tradicionalnimi pristopi težko pridobiti podatke za ustrezno velike vzorce oseb. Zdaj pa razvoj vse bolj učinkovitih metod in orodij umetne inteligence, vključno s strojnim učenjem, omogoča izdelavo usmerjenih sporočil, ki lahko povečajo prodajo ali pa vplivajo na izide volitev. »Velik del tehnološkega razvoja povečuje blaginjo ljudi in je koristen, vendar se moramo zavedati tudi problemov, ki jih povzroča, vse od posegov v človekovo zasebnost pa do množične propagande, podprte z najsodobnejšimi metodami umetne inteligence,« pravi dr. Michal Kosinski. Bil je med prvimi raziskovalci, ki so opozorili, da britansko podjetje Cambridge Analytica zlorablja osebne podatke milijonov uporabnikov facebooka za politično manipuliranje javnega mnenja.