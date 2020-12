Ženske ne potrebujemo enakosti, ampak enake možnosti

V nadaljevanju preberite: Vodilo, ki si ga je profesorica Tamara Lah Turnšek, letošnja Zoi­sova nagrajenka za življenjsko delo, izbrala za svojo vsakdanjo popotnico, je sposojena misel Theodorja Roosevelta: Naredi, kar moreš, s tistim, kar znaš, tam, kjer si. Za študij biokemije jo je, pripoveduje, v gimnazijskih letih spodbudilo tedanje prelomno odkritje DNK, osnove današnje molekularne medicine. »Želela sem študirati medicino, na kar je morda res vplivalo okolje, saj se je doma dosti govorilo o farmaciji, medicini, onkologiji, vendar sem se zbala odgovornosti posegati v bolnika, odločati o življenju in smrti. Zato sem se odločila za organsko kemijo, najbližjo biokemiji,« je še povedala. Spregovorila je tudi o položaju žensk v znanost in družbi nasploh: »Pomembno je, da si ženske ne prizadevamo za enakost, ampak za enake možnosti in pravice. Z zavedanjem in spoštovanjem drugačnosti in z dialogom, namesto obtoževanjem moških, lahko dosežemo spoštovanje naših sposobnosti, predvsem tudi enako visoka priznanja za enako odličnost.«