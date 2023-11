Zora algoritemsko ustvarjenih laži

V nadaljevanju preberite:

Enostavnost ustvarjanja izmišljenih vsebin, ki so mestoma tudi navdušujoče realistične, že od vsega začetka sproža črnogleda opozorila o spletu, ki da bo klecnil pod hudournikom zgenerirane informacijske nesnage. Zato v smer njihove lažje identifikacije kažejo ukrepi tako znotraj podjetij kakor iz smeri politike. Vidnejša generativna orodja, kot sta dall-e in imagen, svoje izdelke označujejo z žigi, podjetja pa ustvarjalce vsebin rada usekajo po prstih, če menijo, da so presegli mejo dobrega okusa. Ko se je vodja preiskovalnega medija Bellingcat Eliot Higgins marca pozabaval z midjourneyjem in zgeneriral fiktivne scene aretacije Donalda Trumpa, mu je podjetje Midjourney hitro blokiralo uporabniški račun. Toda zevajoče luknje v obrambi so še vedno prisotne, kar smo lahko videli ob uvodoma opisanih slovaških težavah: ker je šlo za zvočne posnetke, zanje ne velja Metin pravilnik o odstranjevanju deepfakovskih vsebin na facebooku, ki prepoveduje zgolj videoposnetke. Zato so se tam – sicer z označbo služb za preverjanje dejstev in s tem manjšo vidnostjo – lahko širili, medtem ko jih je youtube odstranil.