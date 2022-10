10 let športnega centra CrossFit Ljubljana

Športni center CrossFit Ljubljana je svoja vrata odprl leta 2012 in v tem času poskrbel za kakovostno vadbo številnih rekreativcev, pa tudi profesionalnih športnikov.

CrossFit Ljubljana je licenciran CrossFit center, ki ob programirani vadbi, skrbi ne le za člane, temveč tudi za stalno strokovno usposabljanje svojih trenerjev in je član velike družine CrossFit Inc. s sedežem v ZDA. CrossFit je ena od najbolj razširjenih športnih vadb, saj CrossFit skupnost šteje preko 15.000 CrossFit boxov (centrov) in preko 5 milijonov članov, z več kot 35.000 licenciranimi trenerji po vsem svetu.

Za CrossFit je značilna velika povezanost članov, t.i. CrossFit Community/skupnost. Vsako leto jih obiščejo in se jim na vadbi pridružijo (drop in) člani številnih CF centrov iz vsega sveta, ki se ustavijo v Sloveniji na svojih službenih, počitniških ali študijskih popotovanjih.

Njihovi člani se udeležujejo različnih CrossFit tekmovanj po Evropi, kjer dosegajo lepe rezultate. Leta 2019 je njihov član kot prvi iz Slovenije tekmoval na vsakoletnem »svetovnem prvenstvu« v CrossFitu, CrossFit Games-ih v ZDA in v konkurenci pretežno profesionalnih tekmovalcev iz vsega sveta zasedel odlično 47. mesto.

V vsem času delovanja centra so bili tudi družbeno odgovorni in se aktivno vključevali v pomoč tistim, ki so pomoči potrebni. Tako so z dobrodelnimi akcijami (v letu 2022 so že petič organizirali 24-urno dobrodelno veslanje) zbirali denarna sredstva, hrano, obutev, oblačila, šolske potrebščine, stanovanjsko opremo in pomagali otrokom iz socialno šibkih družin ter s sredstvi pomagali pri aktivnostih otrok s posebnimi potrebami.

V 10-letnem delovanju CFL so navezali trdne in uspešne vezi z gospo Anito Ogulin in ZPM MP in zbrali preko 60.000 evrov denarnih sredstev, ki so jih v glavnem v sodelovanju z ZPM MP in v projektu Veriga dobrih ljudi, namenili otrokom in družinam v socialni stiski.

Redno sodelujejo tudi v krvodajalskih akcijah, člane in širšo skupnost ozaveščajo o pomenu in skrbi za zdrav način življenja, zdravstveni preventivi in pravočasnem odkrivanju bolezni, ki so najbolj razširjene v naši družbi (zgodnje odkrivanje raka dojk - rožnati oktober, pravočasno odkrivanje in pomoč tistim, ki se srečujejo z rakom mod in prostate - movember, ozaveščajo o nasilju nad ženskami, ...)., in ostalih aktualnih dogodkih v našem okolju.

Ekipa CrossFit Ljubljana: Matjaž Šink, Nina Ivančič, Marina Šink, Žan Osredkar, Hana Molan, Rok Vrečar. FOTO: Crossfit Ljubljana

Tortica za Marino Šink in ekipo. FOTO: Crossfit Ljubljana

10. rojstni dan CrossFita. FOTO: Crossfit Ljubljana

Aktivno so vključeni tudi v delovanje FZS - Fitnes zveze Slovenije in WLFS - Zveze organizacij dviganja uteži Slovenije. Tako so se njihovega praznovanja poleg drugih udeležili tudi predsednica FZS, Nataša Teran ter predsednik Weightlifting federacije Slovenije Damjan Čanžek in njen sekreter Slavko Laljek.

V prvi vrsti je njihova skrb namenjena članom, zato strokovno pristopajo k programiranju vadbe zanje, glede na njihove zmožnosti, ambicije in marsikomu pomagajo pri rehabilitaciji po boleznih, poškodbah, operativnih posegih, zdravstvenih težavah.

Enako pomembna pa je skupnost, ki jo gradijo in zaradi katere člani radi hodijo na vadbo, se udeležujejo različnih izzivov, dogodkov, druženj v katere vključujejo tudi njihove domače, partnerje, sodelavce, otroke. Vse to tvori trdno jedro in je gradnik njihove CFL skupnosti. Člani se ves čas zavedajo, da so vselej, v vseh situacijah tukaj, drug za drugega, da si pomagajo, priskočijo na pomoč. Tako so enako pomembni tudi vsi osebni dosežki in dogodki posameznikov na vseh področjih in z veseljem skupaj proslavijo pomembne življenjske dogodke, prelomnice, uspehe.

Mlada telovadka Gaja Osredkar in Marina Šink. FOTO: Crossfit Ljubljana

Praznovanje 10. rojstnega dne telovadnice. FOTO: Crossfit Ljubljana

Martin in Deana Jezeršek, Damjan in Mateja Kosec, Marina in Matjaž Šink, Žan Osredkar. FOTO: Crossfit Ljubljana

Druženje in praznovanje. FOTO: Crossfit Ljubljana

Pravi preizkus njihove povezanosti je bilo obdobje zaprtja centra zaradi pandemije Covid-19. V tem času so aktivirali vse njihove moči in angažirali prijatelje, da so člani in njihovi bližnji tudi na daljavo ohranjali pozitivno naravnanost, redno vadili preko ZOOM aplikacije, preko katere so se prav tako družili ob pripravi kuharskih in pekovskih mojstrovin s priznanimi chefi, mešali pijače, ipd. Prisluhnili so tudi zanimivim in koristnim predavanjem, se družili ob ZOOM klepetih, če je bilo treba pa tudi pomagali pri prenovah domov, selitvah, ...

Praznovanje je potekalo v sproščenem vzdušju, zahvalili so se vsem podpornikom številnih akcij, posebej Avatcar Slovenija, G3 Spirits in POP TV.

Tanja Petek, sekretarka in Marina Šink, vodja CFL. FOTO: Crossfit Ljubljana

Anita Ogulin (desno), člani so ji zaploskali in zaželeli čimprejšnej okrevanje in vrnitev v CrossFit Ljubljana. FOTO: Crossfit Ljubljana

»Vsi smo pogrešali predsednico ZPM MP Anito Ogulin, ki se je v preteklosti udeleževali naših akcij in praznovanj in ji z velikim aplavzom poslali srčne želje za čimprejšnje okrevanje. Sekretarka ZPM MP Tanja Petek nam je v zahvalo za dolgoletno tvorno sodelovanje in delovanje na področju dobrodelnosti v imenu ZPM MP in projekta Veriga dobrih ljudi izročila plaketo.

Lepo je bilo ponovno srečati člane, ki so z nami trenirali pred leti, pa so jih različne življenjske situacije odpeljale drugam, lepo je bilo videti tudi številčni CFL podmladek, ki obeta nadaljevanje naših družinskih tradicij in druženja tudi v bodoče. Upihnili smo svečko na rojstnodnevni tortici in si zaželeli še veliko lepih skupnih druženj in uspehov.« Je na koncu povedala Marina Šink, vodja tega izjemnega športnega centra.