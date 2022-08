10 razlogov za obisk Praznika idrijskih žlikrofov

V soboto, 20. avgusta, bo v Idriji zopet dišalo po idrijskih žlikrofih.

Čas je za Praznik idrijskih žlikrofov, ki bo tudi letos potekal v čarobnem, zelenem parku Mejca v Idriji.

Še odlašate z odločitvijo, da jih obiščete? Ponujajo vam kar 10 razlogov, da jih obiščete:

1. Odpravite se na ekološko kulinarično pustolovščino

Po vseh letih, kar organizirajo Praznik idrijskih žlikrofov, postaja festival že prava kulinaročna pustolovščina. Vsako leto se namreč predstavljajo številni ponudniki in proizvajalci idrijskih žlikrofov, ki bodo ponovno presenetili z izjemnimi omakami. Samo predstavljajte si, kako dišijo idrijski žlikrofi na postrvini kremi in čipsa iz stebla čebule in maline. Ali pa idrijski žlikrofi s sočno natrgano slanino?

Na Prazniku idrijskih žlikrofih vse napore vlagajo v to, da znižajo količino odpadkov in tako ustvarjajo naravi prijazen festival. K temu prispevajo s povratnimi kozarci, v celoti razgradljivi embalaži in drugimi ukrepi.

Festival je prijazen tudi veganom in vegetarijancem. Še posebej mamljivi so veganski žlikrofi z bučkami v pestu in indijskimi oreščki.

2. Uživajte v edinstvenih slovenskih sladicah

Letos na Prazniku idrijskih žlikrofov premierno predstavljajo tudi sladki otok. Na njem se bodo tako predstavljale etnološke sladke slovenske posebnosti, kot so kobariški štruklji, prfarski štrukljevec ali ribniški žinkrofi.

3. Vino, pivo in koktejli za ohladitev

V letošnjem letu boste lahko okušali kraft piva žirovskega pivovarja Crazy Duck in bližnjega pivovarja Zajca. Za tiste, ki pa prisegate na bolj vinske vonjave, pa bo tokrat poskrbela Klet Brda, ki bo ponujala 7 različnih vrst vina.

Na posebni stojnici pa bo tudi letos ponudba koktejlov – tokrat z močno lokalno noto, saj boste lahko preizkušali izvirne kombinacije v kombinaciji z lokalnimi žganimi pijačami!

4. Divjačinska bakalca za sladokusce

Seveda pa na Prazniku idrijskih žlikrofov ne gre brez lovskih družin, ki se bodo zopet pomerile v kuhanju divjačinske bakalce Jagerchef. Osem različnih divjačinskih bakalc bo ocenjevala komisija v sestavi Matjaž Erzar (Gostilna Pr’ Matičku), Aleksander Bohinc (Borbona Catering) in Branko Podmenik (BP kulinarika).

5. Najboljše z Idrijskega – in to s certifikatom

Ni boljšega dokazila o kvaliteti, kot je certifikat Idrija izbrano, saj vključuje produkte, ki temeljijo na inovativnosti, kakovosti, tradiciji in dediščini lokalnega idrijskega okolja. Letos se bodo ob robu dogodkov predstavile tudi nekatere druge regije v Sloveniji, ki se ponašajo s podobno kolektivno blagovno znamko.

6. Glasbena spremljava, kot se šika

Seveda pa tak festival ne more brez glasbene spremljave. Letos so povabili 2 primorski zasedbi – ansambel Suho cvetje in Ante Upedanten Bando. Ansambel Suho cvetje preigrava etno skladbe, ki so predvsem povezane s primorskim koncem, in predstavlja akustično verzijo skupine Ikebana. Z uličnim načinom igranja bodo popestrili popoldansko dogajanje festivala.

Ante Upedanten Banda pa ravno tako predstavlja akustično verzijo skupine Ane Pupedan, iz pivškega konca pa že 30 let prinašajo odlično energijo. Nastopili bodo v večernem programu od 19. ure naprej.

7. Številne dejavnosti za najmlajše

Praznik idrijskih žlikrofov je seveda v prvi vrsti namenjen družinam, tako da pripravljajo tudi številne dejavnosti za otroke. Najmlajše bodo zagotovo zamotila igrala ter družabne igre ter druge dejavnosti, ki jih pripravljajo v Mladinskem centru Idrija. Za piko na i pa se bo predstavilo tudi Marionetno gledališče Jurček iz Hrastnika.

8. Gostje iz rudarskega Hrastnika

V letošnjem letu bodo Praznik idrijskih žlikrofov obiskali tudi prijatelji iz Hrastnika, še enega rudarskega slovenskega mesta. Predstavili se bodo s kulinarično jedjo - funštercem, ob Godbenem društvu rudarjev Idrija pa bo zaigrala tudi Rudarska godba Hrastnik. Predstavilo pa se bo tudi Marionetno gledališče Jurček z značilnimi hrastniškimi knapovskimi marionetami.

9. Največje leseno kolo in mojstrski stol kar sredi prizorišča

V sodelovanju z Mestnim muzejem Idrija pa vas seveda vabijo tudi na edinstveno tehnično dediščino, ki se pravzaprav nahaja v središču festivalskega dogajanja. Oglejte si kar 16-metrsko leseno kolo rudniške črpalke Kamšt, eno največjih na svetu. Še nedavno je kolo pomagalo pri črpanju vode iz idrijskega rudnika živega srebra.

FOTO: Natalie Rupnik

Hkrati pa vas vabijo tudi na ogled Rudnika živega srebra Idrija. Spustite se v idrijsko podzemlje ali pa obiščite Topilnico Hg in spoznajte, kaj sploh je živo srebro in zakaj se je uporabljalo.

Vse ljubitelje dediščine pa v partnerstvu z NLB vabijo tudi, da si ogledate prav poseben vlaknocementni stol iz kolekcije vrtnega pohištva Concrete Garden avtorice Tina Rugelj. Stol je prava oblikovalska mojstrovina, nagrajen kot Pohištvo leta ter v celoti izdelan v Sloveniji. Pripravljajo tudi foto-kotiček, kjer bo fotograf ujel čarobne trenutke z vašimi najbližjimi.

10. Minutka in že se lahko osvežite

Če vam bo kljub prijetni senčki idrijske Mejce in osvežilnim pijačam še vroče, pa se lahko sprehodite po bližnjih Rakah. To je 2,5-kilometrski kanal, po katerem je voda v preteklosti prihajala do idrijske Kamšti. Pot v celoti poteka ob gozdu in vodnem kanalu, kar zagotavlja osvežitev tudi v najhujši poletni pripeki.

Lahko pa se tudi zapeljete v Krajinski park Zgornja Idrijca, kjer se osvežite v prijetno topli reki Idrijci ali pa obiščite znamenite Klavže.

Več informacij lahko najdete tudi na njihovi spletni strani ter na družabnih omrežjih (Facebook, Instagram).