4 načini za sprostitev v 5 minutah

Čas ni prizanesljiv. Če se ne boš ustavil in si vzel časa za sprostitev, te lahko vse skupaj povozi. Da, vse skupaj oziroma tisto, kar si najmanj pričakoval ali si mislil, da moraš biti vedno pripravljen.

Stres je že epidemija, kajne? Ampak cepiva pa še niso izumili zanj.

Čeprav se morda sliši prelepo, lahko stres s pravim pristopom zelo hitro odpravimo. Verjetno poznate situacije, ko gre nenadoma vse narobe, ko stojite v vrsti in zamujate v službo, se vam v najbolj neprimernem trenutku pokvari računalnik ali pa vas pred pomembnim poslovnim sestankom zgrabi napad panike, ob 6. uri stroj ne vžge ...

Tu je nekaj tehnik, ki pomagajo, da se umirite, ponovno zberete in rešite situacijo hitro in učinkovito:

1. Dihanje

Če ne veste, kaj storiti, potem - samo dihajte. Nekaj ​​globokih vdihov ... in še globljih vdihov v udobnem položaju z zaprtimi očmi vedno pomaga. Povezava med dihanjem in telesnimi reakcijami je zelo velika. Človek pod stresom diha hitro in plitvo, srčni utrip in krvni tlak se povečata. Ko pa se dihanje zavestno umiri, se telo umiri in vsakdo je sposoben spet racionalno razmišljati.

2. Pojdite na zrak

Druga takojšnja rešitev za boj proti stresu je svež zrak. Samo pogled na naravo in drevesa se zdi zelo koristen. Dodatek svežega zraka, ki ob globokem vdihu preplavi vaša pljuča, bo poskrbel za boljše počutje.

3. Igra ali preusmeritev misli

Sliši se zelo otročje, vendar je igra nekaj, kar priporočamo vsem generacijam. Če imamo le 5 minut časa, priporočamo stres žogice, s kolesom na klepet s prijateljem, s kolesom v trgovino, pet minut igranja ali učenje igranja na instrument. Kar želite doseči, je preusmeriti fokus s svojega problema na igro.

4. Naredite seznam

Če ste pod stresom, ker se vam zdi, da so se vse težave tega sveta obrnile proti vam in preprosto ne veste, kje bi jih začeli reševati – naredite seznam. Ko so stvari zapisane, jih boš veliko lažje obvladal in vsaka prečrtana točka je dobra motivacija in korak bližje cilju.