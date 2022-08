5 ogljikovih hidratov, ki pomagajo tudi shujšati

Od atkinsove in paleo diete, večina jih spodbuja čim manjše uživanje ogljikovih hidratov. Pa si hidrati zares zaslužijo biti na slabem glasu?

Zdravo življenje in diete v veliki večini spodbujajo posameznika, da se v največjem možnem loku izogne ogljikovim hidratom, ko skrbijo za telesno spremembo, a prav te spremembe niso vedno pozitivne.

Čeprav laiki že leta poslušajo, da so ogljikovi hidrati tako rekoč neuporabni in samo redijo, ni nujno tako. Ogljikovi hidrati so hranila, ki jih telo nujno potrebuje za delovanje. To ve vsak športni rekreativec, ki se je resneje lotil svojih priljubljenih športov.

Ogljikovim hidratom se torej ni treba izogibati ali jih popolnoma črtati iz prehrane. Čeprav nekateri ogljikovi hidrati res redijo, obstaja veliko živil iz te skupine, ki so izjemno zdrava, a hkrati tudi koristna za hujšanje.

Brez občutka krivde lahko jeste naslednje ogljikove hidrate



Ajda

Ajda je pravo superživilo, čeprav ne maramo tega izraza. Ima nekoliko več beljakovin kot riž in testenine, prav tako ne vsebuje glutena. Priporočamo, da si za zajtrk privoščite ajdovo kašo, pito pa pripravite z ajdovimi skorjicami.

Oves

Zakaj si ne bi privoščili ovsenih kosmičev? Ker ima oves veliko vlaknin, ohranja občutek sitosti in tako preprečuje prenajedanje. Pri pripravi obvezno izberite ovsene kosmiče brez dodanega sladkorja, za dodaten okus pa kosmičem dodajte nekaj sadja ali oreščkov.

Sladki krompir

Radi imate sladki krompir? Pravzaprav vam ta hrana lahko pomaga pri hujšanju. Sladki krompir pomaga pospešiti metabolizem, njegova kalorična vrednost pa ni previsoka. Pazimo le, da pri pripravi ne pretiravamo s količino maščobe.

Buča

Kmalu jih bomo imeli v izobilju. Buča je izjemno koristno živilo, ki ga lahko uživate kot prilogo, del solate, prigrizek, predjed, glavno jed in sladico. Ima dokaj nizko kalorično vrednost, hkrati pa ima veliko vlaknin, ki blagodejno vplivajo na prebavo in povzročajo daljši občutek sitosti.

Jagodičje

Skoraj vsi obožujemo grozdje, borovnice, ribez in drugo jagodičevje, kajne? Je zelo bogato z antioksidanti in ima tudi malo kalorij. Zaradi visoke vsebnosti vitaminov jagodičje krepij imunski sistem in lahko delujejo celo protivnetno.