5 zdravstvenih koristi od fig in ena kolesarska črtica

Povsod okoli nas so ljudje s figami v žepu. Mi smo prepričani, da ta frazem več ljudi uporablja kot dobronamerno. Evo, na primer: Držimo fige za Rogliča in Polanca na Vuelti, da se jima uresniči načrt. To pomeni, da nekomu želimo, da bi se mu kaj uresničilo, posrečilo. No, v kolesarstvu je treba imeti tudi veliko sreče, ne samo moči.

Tisti, ki pa držijo fige v žepu zato, da nekaj ne storijo ali ne izpolnijo, pa ne sodijo v tale spis. In še nekaj frazemov povezanih s figami je: biti na cesti kot konjska figa, kazati figo za koga, postati figa mož, prava figa, vse ena figa, za vsako najmanjšo figo ...

Mi smo se pa ustavili v koprskem zaledju. Težka kolesarska je bila. Krog prepoln višinskih metrov, pogled na morje pa samo eden. V žepu sva imela vsak samo en gel, ki sva ga iztisnila že po prvi uri vožnje. Po tretji uri je še vode zmanjkalo. Na pokopališčih je vedno voda. Ustavila sva se, odžejala, napolnila plastenki in preden sva vtaknila čevlje v pedale, sva uzrla fige. Zrele fige, kot solze ali mošnjički ali domovanje os ali odlična kolesarska hrana. Prijatelj je planil, ne da bi se vprašal, čigave so. Od cerkve najbrž? Pokojniki, ki so pod marmorom, nimajo več lastnine.

Opozoril sem ga, da veliko vem o figah, najbolj pa to, da so odličen spodbujevalec prebave. Sploh če si v zadnjih treh urah zaužil samo energijski gel. Ni me upošteval, ker je stalno pametnejši in modrejši od vseh na svetu, kje sem šele jaz. Sam zavetnik cerkve je na bližnjo klop poslal zavitek paloma robčkov. Najbrž jih je pozabila kaka turistka, še neodpakirani so bili. Vzel sem jih in spravil v žep, vedel sem, da jih bo kolega odkupil vsaj za sardelice pri Cahu.

Prijatelj kolesar ni mogel nehati krasti in jesti cerkvene fige. V nekaj trenutkih jih je pojedel deset in še deset si jih je spravil v desni hrbtni žep kolesarske majice. Imelo me je, da bi ga boksnil v ta žep med vožnjo, kajti figov kompot je hitreje prebavljiv. Nisem storil tega, ker je način njegove vožnje to storil pred mano.

In se je zgodilo. Zakrulilo mu je v želodcu tako močno, da sem bil prepričan, da gre za sesutje zavornega sistema v kolutnih zavorah. Na črto je ustavil. Odletel za prvi grm. Če hoče kolesar opraviti veliko nujno potrebo, mora biti izurjen. Kaj to pomeni? V naglici, ko gredo vse smokvice skupaj z energijskim gelom čez prebavni trakt do črevesja in do vic, moraš najhitreje najti sponko čelade, pravilno pritisniti na zaklep, čelado sneti, ker ti ne moreš majice sneti pred čelado. In potem še tesno oprijeto majico, ki se je zaradi znoja zalepila za telo sneti, ker imaš kolesarske hlače z naramnicami. In šele potem začeti paziti, da vsebina črevesja ne plane po belih kolesarskih čevljih in nogavicah.

In ko je vse to opravil, je zatulil, da bi nujno potreboval skretpapir. Pomahal sem mu s paloma robčki s klopce, ni mogel verjeti, da jih imam v žepu in malica pri Cahu je bila zame brezplačna. Še prej sem mu rekel, če ni pripravljen kompenzirati robčkov z malico, naj pač uporabi obe rokavički, v katerih tako rad kolesari. Kolesarske rokavičke so izredno mehke in ravno prav preznojene, da delujejo celo kot vlažilni robčki ...

In potem je ob malici sledilo predavanje o figah. Pomagala sva si s spletno stranjo eatthis.com.

Fige so slastni plodovi listavcev iz rodu fikusov, so že več stoletij del človekove prehrane. Ta sadna drevesa v obliki solze najbolje uspevajo na Bližnjem vzhodu in v Sredozemlju.

Fige lahko uživamo sveže ali posušene, zaradi svoje naravne sladkobe pa odlično nadomestijo sladkor v tortah in pecivih. Vijolična ali zelena lupina fig je prav tako užitna kot njihova rožnata notranjost. Poleg tega, da so okusne, so tudi zelo zdrave. To naju je najbolj zanimalo.

Fige vsebujejo bistvena hranila za naše telo

So odličen vir kalcija, magnezija, železa ter vitaminov A, K in B6. Polne so vlaknin, fenolov in flavonoidov ter vsebujejo veliko količino antioksidantov, ki preprečujejo in zmanjšujejo škodo, ki jo celicam povzročajo prosti radikali.

Fige pomagajo zniževati krvni tlak in holesterol

Če skrbite za zdravje svojega srca, naj bodo fige razmeroma pogosto na vašem krožniku. Dokazano je, da lahko vplivajo na znižanje krvnega tlaka in ravni holesterola.

Fige so dobre za diabetike

Čeprav vsebujejo veliko naravnega sladkorja, fige sploh niso slabe za diabetike. Študija je pokazala, da zmerno uživanje tega sadja zmanjša potrebo po inzulinu za 12 odstotkov.

Fige spodbujajo boljšo prebavo. Ta del je prijatelja še posebej zanimal

Že dolgo se fige uporabljajo kot naravno zdravilo za težave z zaprtjem. To je zato, ker vsebujejo topne vlaknine, ki so dobre za zdravje črevesja.

Fige so dobre za kožo

Kreme z izvlečki suhih fig pomagajo v boju proti ekcemom in suhi koži. Zaradi vsebnosti antioksidantov v figah so tudi dober zaveznik proti gubam.