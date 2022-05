Nošenje telefona med tekom ali hojo

Tek s pametnim telefonom ni tek s samim seboj. A kdo lahko še teče brez telefona?

Vsakdo ima svoj trik oziroma svojo shrambo za nošenje telefona med tekom. Našli smo šest najslabših odločitev.

Marsikdo bi pomislili, da gre za šalo. Le kdo bi med tekom vtaknil telefon v nogavice?

»Telefon sem dala v športni modrček, vem, da nikakor ne bo padel ven.« »Nosim ga v žepu z zadrgo, a me moti.«

Nekateri tekači gredo še korak dlje in trdijo, da nikoli ne nosijo mobilnega telefona za tek, ampak uživajo v poti in pokrajini, ki jih obdaja. Takim prikimavamo. Nobena glasba ni lepša od ptičjega petja, kajne? Niti od poslušanja svojega srca, dihanja in zvoka tekaških copat ...

V vsakem primeru ni pravega merila, kdo je pravi tekač, zato pa obstajajo napačni in pravilni načini nošenja telefona med tekom. Čeprav verjamemo, da ste poskusili že marsikaj, smo vseeno pregledali nekaj pogostih odgovorov na to vprašanje, s katerim se tekači srečujejo vsak dan.

Najslabši načini nošenja telefona med tekom ali hojo

V roki

Če med tekom nosite telefon v roki, boste morda lahko hitro in preprosto posneli selfije, ampak to je tudi vse. Hitro vas bo začel motiti in ovirati. Roka se bo začela potiti, telefon vam bo padel iz rok ali pa vas bo roka začela boleti. Kaj, če slučajno padete? Telefon je ne bo dobro odnesel.

Pritrjen za rob hlač

Prepričani smo, da so mnogi to že preizkusili in svoje mobilne telefone zataknili za rob trenirke ali tekaških hlač in ugotovili, da telefon ne ostane dolgo na želenem mestu. Pretežek je. Takoj se premakne, v najboljšem primeru bo končal v spodnjem perilu, v najslabšem pa na tleh.

V športnem modrčku

Vse nam je jasno, ja, športni modrček je videti kot logično mesto za mobilni telefon pred tekom – dovolj je trden, da telefon ne bo padel iz njega in še pri roki je. Vendar? Novi pametni telefoni so res veliki in zagotovo so moteči v nedrju. Sploh po nekaj minutah, ko se začnete zelo potiti.

V žepu

Žep na tekaški trenirki ni narejen za telefon. Športne trenirke imajo običajno premajhne žepe za mobilni telefon. Če vam ga le uspe pospraviti v žep, bo po nekaj metrih najverjetneje začel poskakovati. Vsekakor neudobno in nevzdržno za vsakodnevne vadbe.

Na roki

Obstajajo mini torbice za zapestje ali nadlaket. Ampak ta hudič vedno zdrsava naokoli, sploh če imamo dolge rokave. Torbice pri vsakem koraku poskakujejo in jih je treba nenehno popravljati in prilagajati, da ne zdrsnejo z roke. Če so pretesno pritrjene, jih je zelo neprijetno nositi.

V nogavicah ali čevljih

Nekaterim se to morda zdi dobra ideja, vendar je večja verjetnost, da bodo med tekom povzročili več težav – z vsakim korakom boste bliže prekinitvi teka ali hoje.

Najboljša mesta za shranjevanje mobilnega telefona med tekom

Če se še vedno sprašujete, kam s telefonom med tekom ali hojo, naj poudarimo, da kraji, kot so nedrčki, robovi trenirke ali v roki, preprosto niso idealni.

In vemo, da večina od vas ne vidi možnosti, da bi se na trening odpravili brez mobilnega telefona, ki bo meril učinkovitost in dolžino prehojene poti.

Kje je torej varno hraniti mobilni telefon?

Torba za pas, namenjena izključno za nošenje mobilnega telefona

Te torbice spominjajo na nekatere že dolgo pozabljene modne trende, a če iščete najvarnejši prostor za mobilni telefon, je ta zagotovo eden najboljših. Obstajajo številni modeli takšnih pasnih torbic in etuijev za telefone, izberite takšnega, ki vam najbolj ustreza. Dobro je preveriti športne trgovine, ki imajo posebne kotičke za tekače.

Velik in varen žep na hrbtni ali bočni strani hlač

Ta dodatek za mobilni telefon je posebej narejen za tekače, trening v fitnesu in druge športe. Ti žepi so običajno dovolj veliki, da lahko vanje poleg pametnega telefona pospravite tudi ključe, denar ali kreditno kartico. Če torej radi tečete s svojo najljubšo glasbo, ne tvegajte, da telefon med tekom izgubite, polomite zaslon ali nenehno popravljate razne torbice.

Dobro je imeti s seboj telefon, ker če se kaj zgodi, boste lahko hitro poklicali pomoč, a ne nosite ga na neprimernih mestih.