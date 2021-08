Ajo blanco - bela mandljeva juha

Poletov recept: Bela mandljeva juha (Ajo blanco). FOTO: Tanja Drinovec

Za 2 osebi potrebujemo:

Priprava bele mandljeve juhe:

Ker se še vedno nahajamo v vročici poletnih dni in za povrh poteka še tretja največja kolesarska dirka, dirka po Španiji bomo tudi mi tokrat posegli za naš recept v deželo Špansko.V južnem delu te države slovi med drugimi tudi znamenita mandljeva bela juha, ki je nekakšna bela zamenjava znamenite rdeče paradižnikove hladne juhe. Ker tam živo srebro zna kar visoko poskočiti so si španci omislili nekaj znamenitih hladnih juh, ki čudovito ohladijo v vročih poletnih dneh. Verjetno ste že slišali za gazpacho, hladno paradižnikovo juho. Mandljeva bela juha je prav tako ena znamenitih hladnih juh.Pri sestavinah te juhe boste morda presenečeni ali skeptični vendar naj vas ne prestrašijo. Juha je namreč meni osebno ena slastnejših juh in pravo presenečenje za brbončice. Je precej nasitna, kremna. V bolj glavni vlogi nastopajo mandlji in je torej tudi kvaliteten obrok za naše zdravje. Mandlji so namreč polni vitaminov in dobrih maščob. Pri serviranju se juho postreže z belim grozdjem. To se vam morda zdi nenavadna kombinacija vendar vam svetujem, da ji kar pogumno in slepo zaupate, ker je čudovita in ključnega pomena. Za njeno uživanje pa ste lahko celo vegan.Priprava juhe je zelo enostavna in hitra. Najboljša je če vas pripravljena vsaj nekaj ur čaka v hladilniku med tem ko boste vi »oddelali« svoj trening ali pogledali dirko.5 rezin posušenega belega kruha brez skorje2 stroka česna100 do 150 g olupljenih mandljevSol1,5 dl mrzle vodePo potrebi nekaj kock leduPolovico kislega olupljenega jabolkaNekaj žlic olivnega oljaNekaj žličk vinskega kisaBelo grozdjeV mešalnik stresite kruh, mandlje, vodo, česen, sol, olje kis, ledene kocke, jabolko. Vse skupaj dobro zmiksajte, da dobite gladko kremno zmes, ki ni ne pregosta in ne preredka (struktura kremnih juh). Juho ohladite za nekaj ur v hladilniku. Na ponvi (lahko na malo masla) popecite kocke kruha. Juho servirajte dobro ohlajeno. Vanjo dajte polovičke belega grozdja, kruhove kocke in po želji pražene mandljeve lističe. Pokapljajte jo še z nekaj kapljic olivnega olja.