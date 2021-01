Ameriške palačinke niso samo večje od slovenskih

Veliko športnikov si tudi za malo močnejše dobro jutro omisli palačinke za topli pozdrav svojemu telesu, preden se poda novim športnim dogodivščinam ali aktivnostim naproti. FOTO: Tanja Drinovec

Kdo le ne pozna starih dobrih palačink. Veliko športnikov si tudi za malo močnejše dobro jutro omisli palačinke za topli pozdrav svojemu telesu, preden se poda novim športnim dogodivščinam ali aktivnostim naproti. Če pa je slučajno tu še krasna bela zima in imamo v načrtu dolg zimski pohod v prekrasni mrzli zimski pokrajini, bodo malo močnejše palačinke ravno pravšnji zajtrk, bogat z ogljikovimi hidrati in nekaj maščobe.Palačinke so hrana, ki je prisotna na svojevrsten način skoraj v vseh državah sveta. Od tankih klasičnih francoskih (crepes), koruznih mehiških (tortilje), indijskih (dosa) …še dolgo bi lahko naštevali. V resnici so bile palačinke zamišljene kot nekakšno hitro spečeno nadomestilo za kruh. Mi se bomo danes lotili tistih že kar zelo poznanih razvpitih ameriških.Pri naši hiši je ekspert je največji ljubitelj in tudi poznavalec le teh najmlajši sin, zato sem štedilnik in metlico tokrat prepustila kar njemu sama le v vlogi asistentke in fotografinje.Ameriške palačinke so v svoji osnovi podobne našim klasičnim, le soda bikarbona in pecilni prašek jim prideneta rahlost in volumen. Od naših klasičnih pa se razlikujejo tudi po velikosti. So nekoliko manjše, njihov premer naj bi bil okrog 7 cm. Američani jih velikokrat polijejo z znamenitim kanadskim javorjevim sirupom, čokolado, limoninim sokom ali kar sladkorjem. Naše bodo tokrat polite kar s slastnim domačim sadnim malinovim pirejem, po želji pa si jih sami »začinite« s svojim najljubšim dodatkom.Olje za pečenje4 dl mleka1 jajce300 g moke(lahko tudi kakšne polnozrnate)65 g sladkorja po željiČajna žlička soliČetrtino čajne žličke jedilne sode12 g pecilnega20g stopljenega maslaVanilja, malo rumaMalinov pire:200 g malin (lahko zmrznjenih)Nekaj žlic sladkorjaMalo limoninega sokaV posodo zlijemo vse mokre sestavine (mleko, jajce, maslo, rum) in jih dobro premešamo. V drugi posodi premešamo vse suhe sestavine in jih počasi dodajamo mlečni zmesi in vse z metlico dobro mešamo, da dobimo gladko zmes. Na vroče olje v ponev z zajemalko zlijemo dva do tri manjše kroge mase za palačinke in jih počasi pečemo na eni strani nato pa še na drugi. Palačinke zložimo na krožnik. Lotimo se tudi malinovega pireja (še bolje, če ga pripravimo že v naprej).Maline, sladkor in limonin sok stresemo v posodo in vse skupaj kuhamo, da se maline utekočinijo in prekuhajo. Ohlajene maline zmiksamo in spasiramo, da se znebimo pešk. Palačinke zložimo (običajno stolpič petih) na krožnik in jih prelijemo s pirejem, po želji pa še obložimo s sadjem.