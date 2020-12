Ana Belac na odprtem prvenstvu Amerike

Že sama uvrstitev na ta major je uspeh, ki bo še odmeval tudi na sončni strani Alp. FOTO: Osebni arhiv

Mami Erika je bila Ani letos strežnica. Na turnirjih ji je vozila torbo s palicami in ji bila v moralno oporo. FOTO: Osebni arhiv

FOTO: Osebni arhiv

Za še ne 24- letnoiz Portoroža je sanjsko golf leto. Čeprav ji drugi dan 75. Odprtega prvenstva ZDA v golfu ni uspela uvrstitev v finalni del. Trije brdiji in sedem bugijev ni bilo dovolj za rez.A že sama uvrstitev na ta major je uspeh, ki bo še odmeval tudi na sončni strani Alp. Ana, ki bo konec januarja praznovala 24- rojstni dan, je letošnjo sezono, tudi zaradi vseh omejitev korona časov, končala šele v začetku novembra.Je prva Slovenka, ki se je v prvi profesionalni golf sezoni, na devetih turnirjih Symetra toura, uvrstila v rez in skupno zbrala dovolj točk, da so jo okronali za zmagovalko. Na turnirjih te turneje je zbrala 111 brdijev (udarcev pod parom) in 113 parov. Njen poprečni score je od 69 do 75 udarcev.Včeraj sem poklical njenega očeta, da me je sprehodil skozi Anino zgodbo, ki je seveda tudi njegova in ženina.je bila Ani letos strežnica. Na turnirjih ji je vozila torbo s palicami in ji bila v moralno oporo.»Ani sva prve palice kupila, ko je bila stara pet let. Sam sem se za golf, ki sem mu še vedno zvest, navdušil na igrišču v Lipici pred dvajsetimi leti. Takrat nam je osnove te igre, ki je šport, namenjal učitelj golfa,z Lesc, ki zdaj dela v Trbižu, » začne pripovedovatiAno sta jemala s seboj in jo postopoma, skozi dolge sprehode in igro navduševala, brez pritiskov za golf. Seveda je pri tem v začetku pomagal, ki je Ani pokazal, kako zamahovati z golf palicami. Se je pa že zgodaj začela kaliti kot vsestranska športnica.»Ni ji bil neznan tenis, atletika, hitro se je učila smučanja in bila velika fenicain Američanke, ki ju je spremljala med televizijskimi prenosi. Vseskozi ostajamo del GK Lipica, Ana je začela s turnirji za otroke. Od sredine osnovne šole pa do zaključka gimnazijskih let, smo zelo dobro sodelovali s trenerjem in učiteljem golfa. Ana je večkrat trenirala tudi na golf igrišču v Lignanu v sosednji Italiji. Tamkajšnji golf klub jo je povabil, da je igrala zanje. Iz Portoroža do tja je toliko kilometrov, kot do Bleda, dobrih 170. In veliko smo jih prevozili v športnem zorenju hčerke Ane.Z vidnim napredkom so se Ani povečale možnosti, da se po maturi odloči in nadaljuje športno pot na eni od ameriških univerz. V veliko pomoč ji je bil, ki je bil sprejet in je študiral na univerzi Duke. Tim je ob študiju igral golf za »Modre vrage« univerze in nato uspel na kvalifikacijah za profesionalnega športnika v golfu, » dodajaLani je bil dobesedno, v spremstvu hčere Ane, v golfskih nebesih. Ana je bila v tem času članica ekipe univerze Duke in je igrala turnir na znamenitem golf igrišču National v Augusti, sicer prizorišče vsakoletnega Mastersa. Organizatorji so prvič v zgodovini na turnir na tem igrišču povabili dekleta. In starša sta bila gosta, priči tega Aninega debija.Ana, ki je bila sprejeta na Duke je vpisala in doštudirala statistiko in ruščino. Ana seveda govori tudi angleško, italijansko, francosko in špansko. Oče pravi, da brez njenega pristopa, znanja razporejanja časa za študij in treninge in tekmovanja, ne bi diplomirala v roku.»Res se ji je vse sestavilo v pravljično sliko. Bila je v druščini, golf ekipi deklet z univerze, posebej omenjam sestri, ki sta, skupaj s trenerjem, bili v velika motivacijska bomba. Trener, sicer zgodovinar, to počne že 36 let. Z ekipami univerz ima 137 zmag in veliko drugih golfskih »skalpov«. Ana mi je večkrat dejala, da je treba biti osredotočen tako na redni študij, kot na treninge in igranje golfa. Njena kolegica iz ekipe Leona se je namenila in odšla po uspešnih kvalifikacijah med profesionalke. In za to pot se je odločila tudi Ana. Neizmerno je srečna, da si je priigrala karto za turnirje najboljših igralk sveta v golfu, LPGA v prihodnjem letu. Kot zmagovalki Symenta turnirjev pa ji je pripadlo povabilo na Odprto prvenstvo Amerike v golfu,« pove oče, ki mu je še posebej všeč, kaj je Ana povedala v pogovoru za spletno stran turnirjev, kjer je bila letošnja zmagovalka.»Treba je verjeti. Tudi sama sem, čeprav iz golfsko majhne Slovenije, korak po koraku segala po golfskem zvezdnem nebu. A pot do tja bo še naprej strma. A golf mi je na tej poti odpiral vrata novih obzorij in priložnosti. Vredno se je potruditi,« je povedala Ana in dodala prispodobo, da če merite v luno lahko zadanete tudi zvezde.....