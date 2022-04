Avokado zdaj še s kavo

Avokado je bogat z nenasičenimi maščobnimi kislinami, takšnimi, ki jih najdemo tudi v oljčnem olju in znanstveno dokazano pomagajo nižati raven holesterola v krvi. Avokado je poln vlaknin, ima visoko vrednost kalija, pomembnega elektrolita, ki ga izgubljamo s potenjem. Težko najdete bolj zdrav sadež.

Vemo že, da je avokadov priljubljen zajtrk med številnimi modnimi spremljevalci gastronomije. Po tem trendu je nastala nekakšna parodija, ki združuje dve najljubši sestavini večine milenijcev – avokado in caffe latte. Ta čudna kombinacija je povzročila nekaj, kar se imenuje avolatte.

Kaj je avolatte?

Gre za prepolovljen avokado, iz katerega se izlušči večino zelenega mesa, nato pa vlije kavo in na koncu mleko, da dobimo latte. Nato popijete latte iz polovice avokada, na koncu ga z žlico pojeste skupaj s kavo. Bistvo je pravzaprav v nenavadno izvirnem serviranju kave. Če pa se lotimo študiranja koristi avokada in kave in mleka? Za eno samo zdravje gre.

Tako avokado kot kava sta dve zelo zdravi hrani. Avokado, ker vsebuje kar 20 vitaminov in mineralov, ki pozitivno vplivajo na delovanje srca, izboljšan vid, zmanjšajo depresijo in hitrejšo presnovo. Medtem ko je kava znana po tem, da daje energijo, se prebuja, kuri maščobe in vas naredi bolj skoncentrirane. Vendar nič ne kaže, da bosta avokado in kuhana kava še posebej dobra za vas in vaše telo.

Avolatte je nastal iz heca v Avstraliji

Ta kreacija naj bi nastala v kavarni Truman Café, v Melbournu. Lastniki so želeli satirično osmešiti trende v prehran, zato se je vse skupaj začelo s smešnim video posnetkom na Instagramu. Na njihovo veliko presenečenje pa je avokadov latte takoj postal hit, ki so ga mnogi kupci želeli poskusiti. Tako se je ta duhoviti gastronomski eksperiment kmalu razširil tudi na druge celine.

Recept za avolatte

1 avokado (za dve osebi)

1 skodelica espressa

½ skodelice mleka po vaši izbiri

Pomembno je, da uporabite zrel avokado, iz katerega boste zlahka izluščili vsebino. Pazite pa, da imate notri nekaj avokada, da bo kava boljša in da jo boste lahko zaužili z njo. Naslednja stvar, ki jo morate narediti, je skuhati kavo. Idealno bi bilo imeti espresso aparat. V primeru, da omenjenega aparata nimate, skuhajte espresso v posebej zanj namenjenem lončku. Nato mleko nežno segrejte, nato ga premešajte, da se speni. Nato v prepolovljen avokado vlijemo topel (a ne vroč!) espresso, ki smo ga predhodno po želji sladkali. S previdnimi gibi na vrh dodamo mleko. Če ne drugega, je dobra plat v tem, da vam na koncu ne bo treba pomivati skodelic.