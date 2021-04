Bananin kruh za športne rekreativce

Za štruco (pravokotni pekač) bananinega kruha potrebujemo:

Priprava bananinega kruha:



Poletov recept: Bananin kruh. FOTO: Tanja Drinovec

Za naše športno rekreativne podvige bomo tokrat zopet spekli nekaj sladkega, ameriško klasičnega. Lotili se bomo preprostega pa vendar po okusu in sestavinah zdravega, bogatega bananinega kruha.Ta sladki kruh je začel polniti ameriške kuharice že skorajda pred stotimi leti, ko je v kuhinje prišla tudi jedilna soda. Američani obeležujejo celo svoj dan bananinega kruha, ki je 23. februarja. Kot zanimivost pa povejmo, da so se banane, ta tako zelo priljubljen in vsestransko uporabni sadež, pojavile na trgu v sedemdesetih letih devetnajstega stoletja.V našem kruhu bodo za zdravje in kalorije poskrbeli tudi oreščki, cimet, rjavi sladkor, brusnice in datlji. Po želji pa si kruh začinite in prikrojite po svojem okusu z vašimi priljubljenimi živili.Takšen rahel sladki kruh prav lahko tudi zavijete in odnesete s seboj na pot, da vas okrepča in podpre.Skodelico brusnic, datljev, rozin (ali poljubnega suhega sadja)Malo ruma160 g pirine moke30 g mandljeve mokePecilni prašek, soda bikarbona125 g stopljenega masla125 g rjavega sladkorja2 jajci3 zrele bananeŠčepec soli, cimetVanilja, malo nastrgane limonine lupine2 žlici kisle smetane60 g orehov (lešnikov …)Jajca dobro spenimo, dodamo sladkor, rum, vaniljo, kislo smetano in stopljeno maslo. Počasi mešamo, da dobimo gladko penasto zmes in dodamo še narezane banane. Nadaljujemo z mešanjem. Ko je zmes podobna gladki kremi dodamo še moko in ostale sestavine. Nazadnje primešamo še sesekljane oreščke. Zmes vlijemo v pomaščen pekač in pečemo vsaj 45 minut pri temperaturi 180 stopinj. Režemo rahlo ohlajen kruh.