Bliža se makadamkarski praznik

Raznolika bo tudi podlaga: od zlikanih makadamov pod Snežnikom do travniških kolovozov nad Ilirsko Bistrico in pod Slavnikom ter robustnejših kraških makadamov. FOTO: Human fish gravel

Human Fish Gravel je kolesarski festival za vse pustolovske makadamske/gramozne kolesarje, ki se bo odvil 12. septembra 2021 na eni najlepših makadamskih poti v Sloveniji.Kolesarji se bodo na ta dan podali na zahtevnih 261,5 km (Rdeča proga), 121 km (Zelena proga) ali 68,8 km (Modra proga) dolgih, ovinkastih poti s prvovrstnimi makadamskimi cestami v čudovitem naravnem okolju.Štart bo pri Gradu Prestranek, pot pa se nato nadaljuje ob Cerkniškem jezeru in mimo gradu Snežnik, s pobočja Slavnika se bo videlo Jadransko morje, na Krasu pa proga zavije skozi Lipico in Štanjel.Raznolika bo tudi podlaga: od zlikanih makadamov pod Snežnikom do travniških kolovozov nad Ilirsko Bistrico in pod Slavnikom ter robustnejših kraških makadamov.Po besedah HF Gravel gre za eno najboljših področij na Balkanu za makadamkarje, kjer poti soobstajajo s prvovrstnimi naravnimi znamenitostmi.- Za 2021 so dodali Modro traso, ki je primerna za vse kolesarje.- Znotraj prireditve bodo izpeljali vodene ture v stilu dobrega makadamkanja. Tukaj tesno sodelujejo z Turizem Postojna in lokalnimi kolesarskimi vodniki.- Znotraj prireditve bi radi izpeljali gravel zabavno tekmo na krožni trasi 200m po sistemu na izpadanje. Dejansko imajo makadamsko stezo na stadionu. Kdaj - morda v soboto, 11.09. zvečer, sicer pa v nedeljo popoldan.- želja je, da zbrejo na prireditvi čimveč ljubiteljev grevljanja + da se imamo fajn, izmenjamo izkušnje, mnenja ...Trenutno je prijavljenih 120 kolesarjev iz 10 držav. Stanje prijav je, da se bo 1/3 kolesarjev udeležila rdeče trase. Pričakujejo nekje 200 kolesarjev na treh različnih trasah. Pričakujejo tudi udeležence na brezplačnih vodenih turah po Zelenem Krasu (okvirno 30-40 kolesarjev).