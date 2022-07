Če tudi sami sodite med nabiralce, potem so morda vaše košare polne slastnih in zdravih borovnic.

Tudi če niso, jih trenutno lahko kupite na bližnji tržnici ali pri sosedi, ki ima več veselja in volje za nabiranje tega dragocenega daru iz narave kot vi.

Iz njih bomo pripravili nekakšno izpeljanko preproste torte cheesecake (sirova torta), ki je doma v Ameriki. Običajno so te vrste tort pripravljene kar brez peke, naša pa bo malo spominjala na tiste znamenite newyorške spečene, da bo karamelizirani sladkor iz borovnic prispeval k slastnosti te precej preproste in čudovite torte. Torta je bogata z beljakovinami (siri), za tortno dno pa uporabimo polnozrnate piškote.

O zdravju borovnic smo pa tudi že precej napisali. Bogate so z vitamini, antioksidanti in mineralnimi snovmi. Za naše zdravje lahko naredijo resnično veliko dobrega.

Košček takšne slastne torte kar brez slabih misli in mirne vesti lahko pospravite, ko vam zmanjka energije.

Poletov recept: Borovničev cheesecake. FOTO: Tanja Drinovec

Za torto premera 28 cm potrebujemo:

Tortno dno:

420 g mletih polnozrnatih keksov

140 g masla

Ščep soli

Nadev:

500 g kremnega sira

250 g sira mascarpone

130 g sladkorja

2 jajci

vanilja, malo ruma

nastrgana lupinica limone

750 g borovnic

malo škroba

cimet

Priprava:

Za tortno dno zmeljemo piškote in stopimo maslo. Maslo grejemo kar nekaj časa, da malo potemni in zadiši po lešnikih. Prelijemo drobtine, jih posolimo in dobro premešamo. V okrogel tortni pekač zložimo zmes za dno in jo z dlanmi lepo pritisnemo po površini, da je čim bolj ravna. Malo jo ohladimo.

Zmešamo sestavine za nadev ročno ali z mešalnikom. V zmes stresemo dve pesti borovnic, ostale pustimo. Nadev vlijemo na tortno dno. Vse to damo v pečico in pečemo kakih dvajset minut v pečici pri temperaturi 180 stopinj Celzija. Preostale borovnice potresemo s škrobom in cimetom, lahko tudi z malo sladkorja. Ko se nadev v pečici že strdi potresemo preostale borovnice po površini in torto pečemo še kakih 20 minut pri temperaturi 170 stopinj. Torto ohladimo in postrežemo.