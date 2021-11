Bravo tekači. Združenju Europa donna Slovenije so pritekli 10.000 evrov

Letošnji 25. LVW Ljubljanski maraton je bil prvič tudi rožnati maraton, ki je organizatorje, tekače, podpornike in navijače povezal v skupni ideji, da je tek mnogo več kot šport. Vsak je rožnato tekaško majico lahko pridobil z donacijo v višini 5 eurov, 10 km, 21 km ali 42 km pa je lahko odtekel v mesecu oktobru sam ali v družbi najbližjih in prijateljev. Vsak zase je tako v tišini, brez pompa in tekmovanja, obkrožil ljubljanske ulice, s čimer je izkazal podporo cenjenim predstavnicam nežnejšega spola, saj je Europa Donna slovensko združenje za boj proti raku dojk.

Potem ko je Europa Donna v preteklosti že sama organizirala podobne prireditve, kot je Tek in hoja za upanje, je prvič o pomenu gibanja za zdravo življenje ozaveščala skupaj s Timingom Ljubljana. Na prvem rožnatem maratonu je sodelovalo 672 tekačev, od tega kar 20 % moških predstavnikov, skupaj pa so velikodušno donirali skoraj 5.000 eur. Volkswagen Ljubljanski maraton je znesek podvojil in z velikim srcem Združenju Europa Donna Slovenija predal donacijo v višini 10.000 eur.

Že v času akcije se je kmalu zazdelo, da bo odziv dober; tekači so na socialnih omrežjih poročali o svojih tekaških podvigih v roza majicah. A vendarle tako prisrčnega in spodbudnega odziva organizatorji niso pričakovali. Barbara Železnik, vodja projekta Volkswagen Ljubljanski maraton:

»Rožnati maraton je projekt, ki smo ga na predlog Aleša Hostnika (Sport Media Focus) punce na Timingu hitro vzele za svojega. V začetku je bila to ena od možnih variant, ki bi jo v teh nenavadnih časih lahko zagotovo izpeljali, v kolikor razmere spet ne bi dopuščale izpeljave maratona v živo. Zelo nas je presenetil odziv tekačev z višino donacij in povpraševanjem po majicah, tudi med moškimi. Fotografije, ki so polnile spletne strani pa so nam dale potrditev, da smo letos šli v pravo smer. Prejeli smo veliko pohval in ponosni smo, da smo uspeli v dobrodelnosti združiti toliko tekaških src. Tudi v prihodnje si želimo podobnih zgodb.«

V časih, ki so brutalno posegli v naša življenja in tudi v naše odnose, so taki povezanost, sprejemanje in spodbuda še posebej dragoceni. En korak je začetek, nekaj deset tisoč pa jih sestavlja maraton. Letos tudi rožnatega, z mislijo na vse, ki se trudijo in borijo za svoje zdravje. Tekači so še enkrat dokazali svojo srčnost in zavedanje o pomenu gibanja za zdravo življenje in se na rožnatem maratonu povezali v krog prijateljstva, solidarnosti in zaupanja v življenje.