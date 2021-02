Cvetačni polpet za na pot

Poletov recept: Cvetačni polpet. FOTO: Tanja Drinovec

Za cca 8 polpetov potrebujemo:

Priprava:

Kar nekaj vrst zelenjavnih polpetov smo se že lotili v Poletovih receptih. Le ti so lahko krasno občasno nadomestilo namesto kakšnega mesnega obroka.Seveda po svoji vsebini ne gre primerjati mesa in zelenjave. Ljubitelji mesa boste zagotovo rekli, naj ne klamfam in streljam kozlov z menjavo mesa za zelenjavo pa vendarle, če ste pripravljeni pristati na občasno zamenjavo ni nujno, da boste razočarani. Prav nasprotno.Poznam kar nekaj zapriseženih mesojedcev, katerim krožnik brez mesa ni pravo kosilo in so bili ob nadomestitvi prijetno presenečeni, celo očarani.Tokrat smo torej pri cvetačnih polpetih. Tudi s cvetačo smo v naših receptih že prijateljevali in o njej lahko govorimo zelo spoštljivo, kajti zelo je bogata z vitamini in minerali. Ugodno vpliva na prebavni trakt, krepi srčno žilni sistem, spodbuja delovanje možganov, bogata je z antioksidanti …Naši polpeti so hitro pripravljena jed konec koncev pa jo lahko vkomponiramo tudi v kakšen dober sendvič za na pot ali izlet sploh v teh čudnih časih, ko je izbira postojank, ki ponujajo dobro hrano močno zdesetkana.olje1 srednje velika očiščena cvetačaManjša čebula1 strok česna3 jajcaSol, poperMuškatni oreščekPest peteršilja2 veliki pesti ribanega sira2 žlici skuteKrušne drobtineV kropu skuhamo cvetačo do mehkega in jo dobro odcedimo. Sesekljamo čebulo, česen in peteršilj. Cvetačo z rokami pretlačimo ali drobno sesekljamo. Dodamo ji jajca in vse ostale sestavine. Vse skupaj dobro premešamo ali z rokami pretlačimo. Drobtine dodajamo nazadnje po potrebi, če je zmes preredka tako, da se vse lepo sprime. Oblikujemo polpete, ki jih še malo povaljamo v drobtine. Na vročem olju spečemo polpete. Če niste naklonjeni cvrtju, jih lahko spečete tudi v pečici.