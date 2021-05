Dnevnik ponovno prebujene športne rekreativke, zadnji del

1.dan

Kosilo: ČUFTE V PARADIŽNIKOVI OMAKI, PIRE KROMPIR, ZELENA SOLATA S PARADIŽNIKOM

Rekreacija:

2.dan:

Kosilo: PIŠČANČJI BURITO

Poletov recept. FOTO: Tanja Drinovec

Rekreacija:

3.dan

Kosilo: PEČENA ORADA NA ŠPORTNI NAČIN

Poletov recept. FOTO: Tanja Drinovec

4.dan

Kosilo: ZELENA SOLATA S PEČENO HRENOVKO, DODATKI IN GORČIČNIM PRELIVOM

Poletov recept. FOTO: Tanja Drinovec

Rekreacija:

5.dan

Kosilo: POLPET Z JOGURTOVIM PRELIVOM

Rekreacija:

6.dan

Kosilo: JUHA S PIŠČANCEM IN KUSKUSOM

Poletov recept. FOTO: Tanja Drinovec

Rekreacija:

7.dan

Kosilo: PIŠČANČJA NABODALA, RIZIBIZI, SOLATA

Poletov recept. FOTO: Tanja Drinovec

Rekreacija:

Četrti teden, zadnji teden, ... ki ni zadnji.Polnovredni bogati jedilniki so me napolnili z zelo ugodnim tako fizičnim kot psihičnim počutjem. Vodene vadbe s TV trenerjem, ki sem jih pričela izvajati, so po prvih uvodnih precej napornih že veliko bolj obvladljive in telo se je povezalo z umom, ki se je na začetku kar konkretno upiral ob misli nanje (ker mu je bilo seveda precej hudo).Poleg vadb in ogromno hoje (pod 15000 korakov na dan ni šlo) tako po ravnem kot v hrib je bilo še nekaj teka, kolesarjenja pa malenkost premalo za moj okus. Nekaj težav in bolečin v sklepih je že bilo zaznati pa sem v resnici računala na precej slabši odziv po takšni precej dolgi pavzi slabše aktivnosti.Očitno moje prepričanje in teorije v spomin celic le nekako sovpadajo s prakso. To pomeni, ko jim po kar nekaj čas abstinence v vadbi naložimo zopet malo več dela, da se odzovejo tako, da telo hvaležno in dokaj hitro in v prid našemu počutju odreagira na športne napore.V prihajajočih dneh in tednih računam na postopno povečanje kilometrov tako na kolesu kot tudi razširitev aktivnosti tudi v bazen na plavanje. Veselim se novih športnih izzivov in stopam počasi vsak dan posebej z ne prevelikimi pričakovanji in v ne prevelikih čevljih novim osebnim izzivom naproti in srčno upam, da me trenutna drža, stanje v glavi in tako dobro počutje ne izpusti.Vsekakor sem zelo hvaležna tudi prijatelju za to izven serijsko pobudo, ki ne bi mogla izbrati boljšega časa.Jedilniki so prav tako postali vsakodnevni izziv. Z veseljem brskam po literaturi, kombiniram sestavine, živila in sestavljam obroke in jedilnike v glavi in v loncih. Vzeti si je potrebno le malo več organiziranega časa vsak dan sproti za pripravo in planiranje v naprej. Kar pa je najlepše je, da so se mi po majhnih korakih pridružili celo moji otroci, ki so po večini obroke prav dobrohotno začeli sprejemati in so se mi ob njih velikokrat pridružujejo. Večkrat so kar očitno presenečeni nad okusnostjo preprostih, zdravih jedi.Intenzivna vadba 25 minut po programu. Hoja 11 km.Potrebujemo (za 2 osebi):Olivno olje4do 6 tortiljManjša čebulaSteblo poraManjši piščančji fileBučkaSol, poperParadižnikPest kozjega siraPriprava:Očistimo por in čebulo, ju narežemo. Prav tako narežemo piščančji file na trakove. Na olivnem olju v ponvi prepražimo por, čebulo in piščanca. Nazadnje dodamo še na koščke razrezano bučko. Posolimo po želji. Ko je vse to prepečeno, maso zložimo na tortilje. Čez vse zložimo na tanko narezan paradižnik, potresemo s kozjim sirom in nazadnje tortilje lepo zavijemo.Hoja, tek 4,5 km.Vaje za raztezanje. 1 ura hoje.Za 2 osebi potrebujemo:1 telečjo hrenovkoSkodelico rjavega fižola (lahko iz konzerve)Manjšo zeleno solato2 do 3 trdo kuhana jajca2 paradižnikaBučkaKozji sir (ali po želji sir)Bučno olje žlica gorčice in kisle smetaneSol, poperBalzamični kisPriprava:Očistimo solato in ostalo zelenjavo. Na ponvi na nekaj kapljicah olja popečemo bučko in nato še hrenovko. Na solato zložimo bučke, paradižnik, jajca, fižol. Natresemo še sir in prelijemo s prelivom, ki ga zmešamo iz gorčice, bučnega olja in kisle smetane. Po želji začinimo in prelijemo še s kisom. Seveda za solato lahko uporabimo svojo poljubno in priljubljeno zelenjavo.Hoja čez drn in strn 10 km.Intenzivna vadba po programu 25 minut. Kolesarjenje 55 minut.Za velik lonec juhe potrebujemo:olje1 čebulaPorKos piščančjih prsiZmrznjen grah (skodelica)2 do 3 korenjaBučkaJušna kocka(po želji)česenCvetača ali brokoli100 g kuskusapeteršiljSol, poperPriprava:Sesekljamo čebulo in por. Narežemo piščanca na manjše kocke. V loncu vse skupaj prepražimo. Dodamo nasekljano korenje in grah nato še bučko in še malo prepražimo. Vse skupaj zalijemo z vodo in po želji dodamo jušno kocko. Nato dodamo še cvetačne cvetove, sesekljan peteršilj, česen in nazadnje kuskus. Še malo pokuhamo in začinimo po okusu in želji.Dobra stran juhe je, da jo lahko pripravimo že dan prej. V resnici je takšna, ki počiva čez noč še veliko bolj okusna.Vaje za raztezanje, hoja 12 km.Za 3 do 4 osebe potrebujemo 1 večji piščančji fileRdeča paprikaSir za žar (manjši kos)Nekaj rezin slanine ali pršuta (po želji)Sol, poper, malo oljaČesen v prahuPalčke za nabodalaPriprava:Piščančji file zrežemo na manjše kocke in ga damo v posodo. Posolimo ga, pokapljamo z malo olja in potresemo s česnom v prahu po želji. Vse to pustimo nekaj časa v hladilniku. Lotimo se sestave nabodal. Na palčke izmenjaje nabodemo piščanca, narezane koščke paprike, sira in pršuta. Spečemo jih na ponvi ali žaru.Recept za Rizibizi na povezavi.Jutranje vaje za raztezanje, nekaj hoje in dan za počitek.