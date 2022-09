Dve dobri, a različni zgodbi o moči o powerliftingu in bodibildingu

Bodibilding in powerlifting, dvigovanje uteži kot troboj moči, sta dve vrsti uporovnega treninga. Medtem ko je bodibilding osredotočen predvsem na estetiko, mišično rast (hipertrofijo) in simetrijo, je namen powerliftinga pridobiti največjo moč v počepu, potisku s prsi s klopi in mrtvem dvigu.

Bodibilding in powerlifting se lahko izvajata kot tekmovanje, sta pa tudi načina vadbe, treninga za izgradnjo mišic, povečanje moči in izboljšanje kakovosti življenja.

Poglejmo si oba športa in dajmo prednost zelo, zelo pogojno starejšemu, bodibildingu. Bodibilding se je razvil v poznem 19. stoletju, promoviral pa ga je, v Angliji, Nemec Eugen Sandow, ki danes velja za »očeta sodobnega bodibildinga«.

Ko smo rekli pogojno .... Zamisel o powerliftingu izvira iz stare Grčije, ko so moški dvigovali kamne, da bi dokazali svojo moč in moškost. Dviganje uteži je uradni šport na olimpijskih igrah od leta 1896. Kot sodobni šport izvira iz Združenega kraljestva in Združenih držav Amerike, iz petdesetih let prejšnjega stoletja.

Kakorkoli, najprej bodibilding.

Bodibilding ali razviti specifičen telesni videz

O njem pravijo tudi takole: »Če želite nekaj, česar še nikoli niste imeli, morate biti pripravljeni narediti nekaj, česar še nikoli niste storili«.

To je vrsta vadbe, katere namen je povečati velikost in simetrijo mišic. Cilj je razviti specifičen telesni videz. Tekmovalce v bodibildingu ocenjujejo glede na velikost in simetrijo mišic, skupaj z drugimi fizičnimi lastnostmi in tehnikami poziranja.

Priljubljena je tudi uporaba treninga v stilu bodibildinga za razvoj mišičastega, definiranega telesa, seveda brez cilja tekmovanja. Šport in kultura tega športa sta dobro uveljavljena, tehnike pa se razvijajo in uporabljajo v praksi že desetletja. Zaradi tega so vadbe privlačne za mnoge, ki upajo, da bodo dosegli estetiko mišic.

Za razliko od powerliftinga se vadba bodibildinga osredotoča na velike in majhne mišične skupine, s poudarkom na izolacijskih vajah in sestavljenih gibih. Izolacijske vaje so tiste, ki ciljajo na določene mišice in ne na večje mišične skupine.

Uporabljajo se tudi številne tehnike, ponovitve in obsege nastavitev, ki se spreminjajo v tednih in mesecih. Te spremembe treninga se imenujejo mikrocikli in mezocikli, število serij in ponovitev pa se spreminja tako, da se spodbuja nadaljnje prilagajanje, ki vodi k rasti mišic. Za nadaljnjo rast je običajno potrebno povečanje obsega, ki ga dvignete.

Poleg treninga je bodibilding zelo osredotočen tudi na prehrano. Posebne prehranske tehnike in zahteve so pogosto povezane s programi usposabljanja. To vključuje diete z visoko vsebnostjo beljakovin, štetje makrohranil, dodatke in prilagajanje kalorij za pridobivanje mišic ali izgubo telesne maščobe.

Zakaj ja in zakaj ne?

Bodibilding je mogoče programirati na več načinov in začetniki se bodo najbolje odrezali z manj vadbami, ki bodo sčasoma počasi povečevale obseg. Zaradi tega je odličen način za pridobivanje mišic zaradi strukture in raznolikosti gibov, ki so običajno vključeni v bodibilding programe.

Kombinacija sestavljenih in izolacijskih vaj pomaga, da boste trenirali majhne in velike mišice telesa s poudarkom na simetriji, kar zmanjša tveganje za mišična neravnovesja. Izolacijske vaje pomenijo izvajanje giba ali vaje z uporabo ene roke ali ene noge. Pri številnih običajnih vajah, kot potisk s prsi s klopi, obe okončini izvajata isto gibanje hkrati. Vaje so priljubljene za sestavljene in izolacijske vaje za bodibilding in so tudi funkcionalna gibanja, ki izboljšujejo vsakodnevno življenje in izvedba.

Čeprav je to odlična oblika dejavnosti za krepitev moči in mišic ter hkrati izboljšanje telesne sestave, lahko bodibilding škodi, če postanete obsedeni s svojim videzom. Znano je, da kultura bodibildinga vodi do obsedenosti s telesno podobo in motenj hranjenja.

Če menite, da prizadevanja ali zanimanja temeljijo na negativnih mislih o telesu ali vodijo v nezdrav odnos s hrano ali vadbo, velja prisluhniti, kaj o tem menijo različni strokovnjaki. Gre za resne stvari.

Powerlifting ni le troboj moči

Powerlifting ni le izjemen trening, marsikoum je pomagal skozi najtemnejše dni; skozi depresijo, poškodbe, frustracije, izgube najbližjih in ko je bilo zlomljeno srce.

To je stil vadbe, pri katerem je poudarek na povečanju količine, ki jo lahko dvignete v treh osnovnih dviganjih: potisk s prsi s klopi, počep in mrtvi dvig. Cilj je dvigniti največjo količino bremena na uteži – trening je zasnovan tako, da spodbuja povečanje moči za te tri dvige, seveda skozi čas, v prevodu, postopoma.

Powerlifting je tudi tekmovalni šport, vendar tistim, ki jih zanima ta način treninga, ni treba tekmovati. Vadba se izvaja s skoraj največjim naporom, običajno z majhnim številom ponovitev, čeprav imajo nekatere vadbe lahko manjšo težo in večje število ponovitev, medtem ko delate na tehniki. Tehnika je bistvenega pomena za izboljšanje količine, ki jo lahko sčasoma dvignete.

Zakaj ja in zakaj ne?

To je zahtevna in zahtevna oblika treninga. Nič ni slabega, vendar je treba upoštevati, da boste morali resno vaditi in se posvetiti tudi počitku med vadbami, torej okrevanju po naporu, saj se boste le tako celostno vključili v program dvigovanja moči.

Dvigovanje težkih bremen, ki so glavni poudarek powerliftinga, je zelo utrujajoče in obstaja večje tveganje za poškodbe pri doslednem dvigovanju bremen, ki so blizu maksimalne sposobnosti posameznika.

Vendar so te iste lastnosti hkrati tiste, zaradi katerih je powerlifting za mnoge zelo koristna izbira vadbe.

Sestavljeni gibi, vključno s tremi glavnimi dvigi, so odlične vaje za celotno telo. Počepi, mrtvi dvigi in potisk s prsi s klopi v veliki meri ciljajo na vsako mišično skupino v telesu. Tako dviganje pomeni tudi boljše funkcionalno gibanje med vsakodnevnimi aktivnostmi, saj se prenašajo na človeške dejavnosti, ki jih opravljamo vsak dan – potiskanje, pritiskanje, nihanje in počepi.

Vendar velike uteži, potrebne za powerlifting, in zapletenost tehnik, ki so potrebne za ohranjanje varnosti med napredovanjem, pomenijo, da powerlifting ni najboljša izbira za posameznike, ki se prvič srečajo z vadbo z uporovno vadbo.

Za kaj se odločiti

Če se skušate odločiti med powerliftingom in bodibildingom, je najprej pomembno razumeti, da sta ta načina treninga zelo različna. Če je vaš primarni cilj pridobiti moč v treh glavnih sestavljenih dvigih, je lahko powerlifting idealen, še posebej, če nameravate tekmovati. Če želite zgraditi velikost in simetrijo mišic, bo bodibilding verjetno primernejša vadba.

Poenostavljena različica bodibildinga, ki se osredotoča na povečanje moči in rast mišic, z različnimi cikli programiranja skozi vse leto, je dober kompromis.Pri treningu uporabite bolj sproščen pristop, zlasti ko gre za vključevanje strategije izgube maščobe in prehranjevanja, ki je lahko tako ekstremna, da je nezdrava.

Kaj je nujno? Dober in pameten trener

Pri powerliftingu in bodibildingu je nujno vodstvo trenerja ali strokovnjaka za določen stil treninga, da boste dobro razumeli, kako izvajati gibe, vključene v vadbeni program.

Dvigovanje zelo težkega bremena in če to počnete zelo pogosto lahko privede do pretreniranosti, poškodb zaradi prekomerne obremenitve, lokalnih obremenitev, težav s sklepi in povečanega tveganja za večje poškodbe. Powerlifting in bodibilding sta dve različni skrajnosti v stilih treninga, zato bo najverjetneje najboljše ravnovesje med obema s cikli vadbe za moč in hipertrofijo skozi vse leto.

Bistvenega pomena je pridobiti več izkušenj in razumeti zakonitosti uporovne vadbe,še zlasti, če ste pri tem početju novi.